(CNN espagnol) – Joan Manuel Serrat, le célèbre auteur-compositeur-interprète catalan père de chansons telles que « Mediterráneo », « Cantares » et « Hoy may be a great day », a annoncé dans une interview au journal El País qu’il se retirait de la scène après une carrière de plus d’un demi-siècle. Mais il le fait avec une dernière tournée, « El vicio de cantar 1965-2020 », qui le conduira aux États-Unis et en Amérique latine en 2022.

« J’ai décidé de dire au revoir en personne. Je n’aimais pas me sentir viré par la peste », a déclaré Serrat au journal espagnol, et a assuré qu’il le ferait « avec le public devant, plein de gratitude et de joie ». Son retrait est dû, selon le compositeur et chanteur originaire de Poble-sec, à Barcelone, à « l’impossibilité de continuer le métier de chanter en public » en raison de la fermeture de la pandémie et « la nécessité de retrouver une vie de famille. «

« Je vais dire au revoir, et je ne jouerai plus. Je retournerai dans les lieux, je dirai bonjour, je mangerai, mais je ne retournerai pas sur scène. Je jouerai et composerai à la maison, je pourrai enregistrer un album. Mais je ne reviendrai pas sur scène. le faire à un moment donné. Dans le confinement j’ai remarqué les arbres, les oiseaux. Et surtout j’ai beaucoup lu. Je le quittais. interview. Sa décision, en bref, s’explique par ces mots de la Bible qu’il a cités : « Suivant les normes de l’Ecclésiaste : ‘Il y a un temps pour tout.’

Que serais-je sans l’Amérique latine !

La tournée débutera au Beacon Theatre de New York le 27 avril de l’année prochaine et se terminera à Barcelone le 23 décembre, selon le journal et son site officiel.

La tournée le conduira en Amérique latine, où Serrat est particulièrement aimé. « Que serais-je sans l’Amérique latine ! », a déclaré l’artiste qui, en plus de composer, a également transformé les paroles de poètes tels que les Espagnols Miguel Hernández et Antonio Machado, et l’Uruguayen Mario Benedetti en hymnes de la musique espagnole.

En la entrevista, Serrat dio más pistas sobre la gira: « Una de las cosas más importantes que me ha dado mi oficio es la posibilidad de viajar. Y la de viajar, la posibilidad de tener amigos en muchos lugares que me han ayudado a descubrir y valorar las cosas. Por eso la gira la planteo de forma que los lugares comunes, los amigos que quedan y los que se fueron, las comidas, las bebidas, los paisajes y los recuerdos tienen un gran peso. Sobre todo, quiero despedirme personalmente d’eux ».

La mélancolie – qui fait sans aucun doute partie de son répertoire, il suffit d’écouter « Ces petits fous » – « sera représentée par tout ce qui se passe comme je le trouve », a déclaré Serrat dans l’interview. Et pourtant, malgré la reconnaissance du poids du temps qui passe et des coûts du verrouillage pandémique, le ton en regardant en arrière était en grande partie celui de l’appréciation. « À ce jour, je me suis senti comme un homme bien-aimé et bien vécu », dit-il, en passant en revue sa vie.

‘Le vice du chant’ de Serrat

« Le vice de chanter n’a pas de remède, il n’y a personne pour éviter le vice de vivre, le vice d’agir fait gamin même si le rideau tombe du haut », disent les vers de Fernando Lobo qui semblent donner son nom au visite d’adieu du ‘Nano’.

Comme Joaquín Sabina, ami et partenaire dans la profession de chanter, lui chante, « derrière se trouvent les gens qui ont plus besoin de sa musique divine que de manger ». Pour ceux-là, les informations officielles de la tournée seront disponibles à partir du 8 décembre sur le site officiel. Et en attendant, pour ceux qui n’ont plus leurs cassettes, disques ou vinyles (ou n’ont nulle part où les écouter) peuvent revivre leur discographie sur Spotify.