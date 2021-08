08/03/2021

La équipe espagnole de football Il a réussi à se qualifier pour la finale des JO de Tokyo mardi. est Samedi à 13h30 heure espagnole, l’affrontement entre Espagne – Brésil, champion de Rio 2016, pour disputer le médaille d’or. Cela a été possible grâce au but de Marco Asensio qui a marqué dans le minute 115 de prolongation contre le Japon et après avoir terminé le match intense, le joueur a parlé pour Cope.

Asensio a apprécié les félicitations et a exprimé à quel point il a été difficile de gagner contre le Japon : « Merci beaucoup. Oui, La vérité est que cela a été une énorme ruée après un match très intense, très souffert et bien la vérité est que je suis super content de l’objectif, à cause de ce que cet objectif signifie, qui est de s’assurer une médaille pour tous les espagnols et bien super content”.

Le joueur espagnol a souligné le travail derrière: “Oui, la vérité c’est qu’au final comme tu le dis, beaucoup de gens parlent pour le meilleur et pour le pire. Au final c’est ce que tu dis, il y a un très gros travail derrière que très peu connaissent et bien la vérité qui a été un grand objectif et cela signifie beaucoup pour moi et pour toute mon équipe qui a travaillé aussi à l’ombre disons”.

Enfin, je tenais à remercier toute sa famille et ses amis, qui l’ont soutenu tout au long de ce parcours : “Leur soutien est énorme, je les aime beaucoup et sans eux ce ne serait pas possible”.