« Il y a une bonne harmonie avec Fàbregas et avec Dika Mem »

24/12/2021 à 19h55 CET

Joan Marin est une figure qui reste attachée à la scène la plus glorieuse du handball du Barça avec cette « Dream Team » qui a écrit des pages indélébiles dans l’histoire du sport avec ses six Coupes d’Europe sous le commandement de Valero Rivera et la suivante en 2005 avec Xesco Espar.

Le Catalan est parti en 2005 après avoir reçu une offre importante du groupe d’entreprises du président du défunt BM Ciudad Real (Domingo Díaz de Mera) et maintenant il revient pour prendre en charge la coordination sportive de la section handball du Barça avec Xavi O’Callaghan comme directeur sportif et directeur de section. Marin quitte la direction d’ASOBAL après six ans de travail et a également été président de l’Association européenne des clubs de handball.

Pourquoi avoir décidé de revenir au Barça 16 ans plus tard ?

D’une certaine manière, il le voulait. C’est ma maison. J’étais ici depuis 23 ans, dont 13 dans la section handball d’abord en tant que délégué et plus tard en tant que manager. C’est vrai que l’étranger s’est bien passé, mais quand le club m’a contacté c’était clair pour moi. Je pense que nous avons fait du bon travail à ASOBAL (depuis 2015) et aussi en tant que président de l’Association européenne des clubs.

En fait, les Champions ont été remportés en 2005…

La vérité est que je suis parti en décembre 2005, au milieu d’une saison où nous avons fini par remporter le championnat. J’ai reçu une offre du groupe d’entreprises du président de BM Ciudad Real qui m’intéressait. De plus, j’étais au club depuis longtemps et je pensais que cela pourrait être une bonne chose pour moi.

La Dream Team en 2000 après avoir remporté la cinquième Ligue des Champions d’affilée

Trop de changements trouvés…

C’est vrai, beaucoup de choses ont changé au club et dans la section par rapport à la saison dernière, mais l’équipe fonctionne bien et je suis convaincu que les objectifs seront atteints. Nous avons un nouveau staff technique, l’effectif est plus court et des joueurs très importants sont partis, notamment Entrerríos ou Palmarsson, même s’il est vrai qu’on attendait plus de lui. Maintenant, nous avons de nouveaux joueurs, certains moins connus, mais qui peuvent très bien le faire.

Pourquoi changer quelque chose qui fonctionnait parfaitement?

C’était une décision du club. Il y avait un fort déterminant économique comme cela s’est produit dans tout le club et il a été considéré qu’il était temps de commencer un nouveau parcours.

Quel rôle jouent Enric Masip et Valero Rivera dans la section ?

Rien. Enric est un conseiller du président et également une référence dans cette section. En effet, sa chemise plane sur les Palaos et son avis doit être pris en compte, mais au quotidien il n’a aucune fonction. Valero est au Qatar, il a été conseiller du club pendant de nombreuses années et est une voix très respectée, mais il est totalement éloigné de la gestion quotidienne de la section. C’est vrai que nous avons parlé avec lui pour intégrer Ben Ali, mais surtout les contacts ont été avec Rafa (Guijosa, son entraîneur à Al Arabi). Rien de plus.

Joan Marin, à la Ciutat Esportiva avec SPORT

Comment évaluez-vous la saison jusqu’à présent?

L’équipe est sur une trajectoire ascendante et je suis modérément optimiste malgré le fait que nous soyons dans une saison difficile en raison des changements et parce qu’il n’y a pas d’équipe qui a été autant affectée par les Jeux de Tokyo. Nous avons beaucoup de joueurs très chargés et en plus de cela, le mois prochain vient l’Europe. Dans tous les cas, la confiance dans le staff technique et l’effectif est totale.

Refusez ce mantra selon lequel le Barça est l’équipe avec le budget le plus élevé au monde.

Ce n’est pas vrai. Regardez, le PSG, Kiel, Veszprém et je vous dirais même que Kielce dépense bien plus que le Barça. Nous avons un budget très important, mais nous ne sommes pas les premiers. Ni les tiers & mldr; ni les chambres.

Après les rénovations d’Aleix Gómez, N’Guessan et Cindric, les fans s’inquiètent des cas de Fàbregas et Dika Mem…

Nous essayons également de construire l’équipe du futur et là, nous parlons bien sûr de deux joueurs essentiels.

Êtes-vous optimiste?

Oui, nous avons déjà commencé les contacts et dans les deux cas il y a une bonne harmonie. Nous savons que de nombreux clubs s’intéressent à eux et nous sommes intéressés à étendre leurs contrats. Le plus important est ce qu’ils veulent et je sais qu’ils sont heureux ici au Barça. Il faut être patient, mais les choses sont sur la bonne voie.

Le Barça veut se « lier » davantage à Dika Mem et Fàbregas

Ben Ali est venu un mois. Y a-t-il plus d’options pour lui de continuer ou pour un autre pivot à venir ?

L’idée est que cela continue jusqu’à la fin de la saison. Il s’est très bien intégré et s’est très bien intégré à l’équipe. De plus, il a un caractère combatif que l’on a déjà vu dès le premier jour et qui convient très bien au groupe.

Vont-ils venir la méta Emil Nielsen et l’ailier gauche Hampus Wanne, avec qui la précédente direction sportive a trouvé un accord ?

Le Barça doit toujours être à l’écoute du marché et ce sont deux excellents joueurs que nous aimerions avoir, bien sûr.

Mais pour ça ils sont venus pour une seule saison Ángel Fernández et Léo Maciel…

Eh bien, beaucoup de noms se font entendre et en effet Bokhan (pivot moteur biélorusse) qui a déjà renouvelé avec son club et (Jonathan) Carlsbogard (arrière gauche suédois de Lemgo) viennent de partir (Viachaslau). Le Barça doit être attentif à la condition que le marché soit rare et que cela vous oblige à évoluer avec le temps, mais j’insiste pour que les joueurs que vous me dites nous plaisent. Il y aura peu de changements et vous devez bien faire les choses.

Joan Marin, à la Ciutat Esportiva avec SPORT

Le modèle sera-t-il un peu plus grand ?

Nous sommes passés de laisser deux joueurs hors de l’équipe à chaque match à un membre de la filiale devant s’habiller s’il y a une blessure ou si quelqu’un a besoin de se reposer. Vous pouvez le voir dans le rythme du jeu et dans tout, donc l’idée est que l’équipe soit un peu plus large la saison prochaine, que ce soit avec des signatures ou avec la carrière, dans laquelle nous fondons de grands espoirs.

Cette équipe peut-elle aspirer à remporter la Ligue des champions ?

Bien sûr! A part la seconde mi-temps contre Magdebourg dans le Super Globe, je n’ai vu aucune équipe supérieure à nous. Et attention, Magdebourg reste invaincu en Europe et en Bundesliga (seul Logroño lui a pris un point en Ligue européenne). Nous sommes sur la bonne voie pour remporter tous les titres nationaux et avec toutes les options pour aller en quarts de finale de la Ligue des champions.

Atteindre le Final Four serait-il un succès ?

Dégager. Comme à chaque saison. On vient de gagner la Ligue des champions en juin, mais en décembre 2020 une finale a été perdue et le dernier titre avait été remporté il y a six ans. Il y a beaucoup d’égalité et c’est très difficile, mais l’équipe grandit et j’insiste sur le fait que je suis optimiste.

Le Barça a remporté la Ligue des champions en juin dernier

Parlons carrière. Qu’avez-vous pensé du match de la filiale contre Granollers en Copa del Rey ?

Tu l’as vu? A quoi cela ressemblera-t-il pour moi ? Eh bien, ils ont joué un match extraordinaire contre l’une des meilleures équipes de la Ligue Asobal.

Et qu’Artur Parera n’était pas là, Martí Soler ni le but de Jordi González pour un sujet de puces …

Ferran (Porres) est un grand entraîneur qui sait tirer le meilleur parti de l’équipe. Ils ont joué très vite et étaient sur le point de donner la cloche. Il suffit de voir comment le président de Granollers a célébré la victoire. Il y a un avenir et petit à petit nous espérons voir plus de joueurs locaux dans l’équipe première.

De tous, celui que je vois le mieux préparé est Aleksandar Cenic (arrière droit serbe). L’avez vous?

Dégager. C’est un joueur avec un grand avenir et l’idée est que la saison prochaine s’il n’a pas déjà une place dans l’équipe première, il puisse aller en prêt à un club ASOBAL afin qu’il ait des minutes de niveau

Aleksandar Cenic est l’une des perles de la carrière

Ne craignez-vous pas qu’il s’en aille comme cela s’est produit avec Juri Knorr (maintenant sur le Rhein-Neckar) ?

Nous espérons que non et le travail est déjà en cours pour cela. Vous savez que nous l’avons.

Enfin, est-il possible de réengager les fans pour remplir les Palaos ?

Le club travaille dans ce sens et note que lors des derniers matchs de Ligue des champions, beaucoup plus de personnes sont venues. La situation n’est pas facile, car en plus la pandémie rebondit à nouveau. Nous sommes devenus plus à l’aise et nous nous sommes peut-être habitués à tout voir à la télévision. Moi d’abord, hein ? Malgré cela, je suis convaincu que nous réussirons, au moins dans les matches les plus importants.