Il y a une bonne raison pour le choix de complot le plus étrange de Halloween Kills

Halloween Kills, le dernier volet de la trilogie Halloween du réalisateur David Gordon Green, est maintenant en salles et en streaming sur Peacock. Après avoir été retardés d’un an en raison de la pandémie de COVID-19, les fans de la franchise peuvent enfin faire le plein du chaos de Michael Myers, juste à temps pour les vacances d’horreur annuelles. Si vous avez vu Halloween Kills, vous avez peut-être remarqué quelque chose qui manque dans le film. Nous l’avons certainement fait.

Avertissement : ce qui suit contient des spoilers pour Halloween Kills. Si vous n’avez pas encore regardé le film, arrêtez-vous maintenant et faites-le. Comme mentionné précédemment, il est à la fois en salles et disponible en streaming sur Peacock. Ce n’est donc pas un film difficile à retrouver.

Alors que pratiquement tout ce que les fans aiment à propos d’Halloween est présent et pris en compte – musique emblématique, meurtres imaginatifs, beaucoup de harcèlement par un grand type portant un masque de William Shatner – vous avez peut-être remarqué que deux personnages très spécifiques ne partagent jamais une scène ensemble. Pour la première fois dans un film d’Halloween avec Jamie Lee Curtis, sa Laurie Strode n’est jamais directement confrontée à Michael Myers.

Pour Green, il s’agit de mettre la table pour ce qui va arriver dans Halloween Ends 2022. « Il était important de raconter en quelque sorte leurs histoires lorsqu’ils se séparent et de communiquer avec leurs propres collaborateurs intimes quel est leur point de vue, de sorte que dans le troisième, nous nous retrouvons ensemble, et nous prenons cette intimité et la rendons épique », il a expliqué à GameSpot.

Bien sûr, comme Curtis l’a détaillé dans une interview de groupe, l’histoire explique bien pourquoi les deux sont séparés.

« Laurie, tout d’abord, pense que Michaels est mort, et c’est une guerrière blessée », a déclaré l’actrice. « Alors, elle est rendue impuissante par cette attaque. Elle a été poignardée dans l’estomac. Elle a subi une opération. Alors, quand nous l’avons rencontrée pour la première fois, elle est une épave. Elle vient de survivre à l’opération. Au fur et à mesure que le film avançait, j’ai compris ce que faisait David . Vous voyez, elle est la cible. Michael est la flèche. Michael essaie de venir vers elle.

Du moins, c’est ce que Laurie – et la ville de Haddonfield – pensent. Au lieu de cela, Michael ne vient jamais à l’hôpital. Au lieu de cela, il rentre chez lui, tuant tout le monde sur son passage. Et tout cela mène au point culminant du film, alors que les autres femmes Strode, la fille Karen (Judy Greer) et la petite-fille Allyson (Andi Matichak) descendent chez les Myers, Karen payant finalement de sa vie.

« Je pensais que c’était un choix vraiment intéressant de David », a déclaré Curtis. « Et j’ai pensé que la fin, les 10 dernières minutes de ce film, sont aussi spectaculairement belles, horribles et méga-violentes, un chaos de niveau supérieur [and] la folie… La façon dont le film se construit, c’est comme un opéra. On dirait de l’opéra, puis ça s’arrête. »

Ensuite, bien sûr, nous avons cette allumeuse de ce qui va arriver. Alors que Michael tue Karen, le coup de feu a flashé à plusieurs reprises sur Laurie à l’hôpital. D’une certaine manière, elle semble savoir ce qui s’est passé. Cependant, nous ne voyons pas les conséquences de l’événement. Pourtant, quoi qu’il arrive à partir de là, nous savons que ce ne sera pas immédiat. Le prochain film avance de quatre ans, selon Green. Quatre ans plus tard, Laurie sera probablement complètement guérie des blessures qu’elle a subies dans les deux premiers films, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à voir les deux personnages en forme de combat, se dirigeant vers leur confrontation finale – pour l’instant –.

Halloween Kills est maintenant en salles et en streaming sur Peacock.