Il y a une braderie sur les dernières tablettes Fire HD économiques d’Amazon

Si vous cherchez à acheter une tablette Android bon marché, Amazon est effectivement le choix incontournable. La série de tablettes Fire combine un prix abordable avec un matériel décent, y compris des écrans 1080p, une intégration Alexa et une qualité de construction fiable.

Pour adoucir l’affaire, Amazon offre jusqu’à 50 % de réduction sur ses dernières tablettes Fire. La version 2021 du Fire HD 10 est maintenant en vente pour seulement 75 $, soit 50 % de rabais sur son prix régulier de 150 $. C’est une offre fantastique pour une tablette avec un écran Full HD de 10,1 pouces, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage avec un emplacement pour carte MicroSD et une puce octa-core qui garantit que vous ne voyez aucun décalage au jour le jour utilisation.

Le Fire HD 10 dispose également d’un appareil photo avant de 2 MP et d’un appareil photo de 5 MP à l’arrière, et dispose d’un temps d’écran pouvant aller jusqu’à 12 heures. Il y a une charge USB-C par défaut, et si vous voulez une charge sans fil et un peu plus de RAM, le Fire HD 10 Plus dispose de 4 Go de RAM et d’une charge sans fil Qi, et il est maintenant disponible pour 105 $ – 75 $ de moins que son prix de détail habituel de 180 $ .

Si vous avez besoin de quelque chose de plus petit, le Fire HD 8 propose le même matériel interne mais avec un écran de 8 pouces 1200 x 800, et avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage en standard. Le Fire HD 8 est actuellement en vente pour seulement 45 $, soit la moitié de son prix habituel de 90 $. Si vous avez besoin de plus de mémoire, le Fire HD 8 Plus dispose de 3 Go de RAM et d’une charge sans fil, et il est en vente pour seulement 55 $, soit également la moitié de son prix de détail de 110 $.

Avec une charge USB-C en standard (et une charge sans fil sur les modèles Plus), des écrans haute résolution et un son stéréo, les Fire HD 10 et Fire HD 8 sont idéales pour diffuser des films ou des émissions de télévision en déplacement. Ils exécutent une version personnalisée d’Android qui inclut vos services de streaming préférés, et vous pouvez utiliser la boutique d’applications d’Amazon pour trouver des centaines de milliers d’applications.

Si vous cherchez quelque chose de plus petit ou avez besoin d’un bas de Noël, la tablette Fire 7 de 2019 est un bon choix. Il possède un écran de 7 pouces 1024 x 600, quatre cœurs avec 1 Go de RAM et 16 Go de stockage, et une batterie qui dure facilement une journée. Il est maintenant disponible pour 35 $, ou 15 $ de réduction sur son prix de détail, et bien que ce ne soit pas la meilleure offre de cette liste, son prix abordable est imbattable.

Donc, si vous voulez une nouvelle tablette économique pour diffuser du contenu en déplacement ou si vous avez besoin d’un grand écran pour gérer votre maison intelligente, les Fire HD 10 et Fire HD 8 sont des choix idéaux, d’autant plus qu’elles sont à moitié prix. Honnêtement, c’est l’une des meilleures offres de tablettes Black Friday, donc si vous cherchez quelque chose sur un budget, vous ne voulez pas manquer.

