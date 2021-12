Il y a une colline de neige qui ronfle sur la carte du chapitre 3 de Fortnite

La carte Fortnite Chapter 3 est remplie de secrets, avec de nouvelles découvertes chaque jour. Certains ont trouvé des indices sur d’autres personnages de Spider-Man venant sur l’île, tandis que d’autres ont trouvé le sol même sous leurs pieds en mouvement.

À quelques pas à l’est de l’emplacement du camp Cuddle sur le côté ouest de la carte, il semble y avoir un monticule de neige qui… ronfle. Il y a un trou qui expulse l’air, le monticule se dilate puis se contracte, et le son d’un sommeil réparateur peut être entendu lorsqu’on s’en approche.

Que se passe t-il ici? La réponse la plus évidente est les nouvelles créatures de dinosaures quadrupèdes qui sont apparues dans la bande-annonce du chapitre 3 de la saison 1, car elles ne sont pas encore apparues sur l’île. Cependant, c’est Fortnite après tout, et Epic Games adore nous surprendre.

Étant donné que Spider-Man joue un rôle important dans cette saison, peut-être que Wilson Fisk, le pivot, s’est perdu en rentrant d’un match des Mets et s’est évanoui? Peut-être que c’est la saison où nous obtenons enfin cette collaboration avec Nintendo et qu’il y a un Hinox de The Legend Of Zelda : Breath Of The Wild qui refroidit dans la neige ? Le temps nous le dira – et il nous dira probablement que c’est un dinosaure violet à quatre pattes – mais c’est quand même amusant de deviner.

Fortnite Chapter 3 a quelques nouveaux mécanismes à apprendre si vous tombez pour la première fois depuis un certain temps, alors jetez un œil à la façon dont les tentes, les glissades et les nouvelles couronnes d’or fonctionnent dans cette nouvelle ère de bataille royale.

