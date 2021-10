Il y a une échéance importante demain

Demain – vendredi 15 octobre – est une date importante liée au contrôle de relance pour au moins deux raisons. L’une est que c’est à ce moment-là que le quatrième des six paiements du crédit d’impôt pour enfants sera effectué par voie électronique, sous forme de dépôts bancaires directs à des millions de bénéficiaires. L’autre concerne le programme de paiement de relance californien connu sous le nom de Golden State Stimulus II.

Ce programme envoie un paiement de relance à des millions de résidents californiens. Généralement pour 600 $, mais les familles avec enfants admissibles peuvent obtenir 500 $ supplémentaires (pour un total de 1 100 $). La raison pour laquelle vendredi est une date importante pour cela est liée aux impôts que les gens doivent payer pour déclencher le décaissement de l’un de ces chèques de relance.

Délai de paiement de la relance en Californie

Selon le Franchise Tax Board de l’État de Californie, le 15 octobre est le dernier jour où la plupart des résidents californiens peuvent déclarer leurs impôts à temps pour recevoir un paiement de relance. Les chèques eux-mêmes dépendent du fait que le bénéficiaire n’ait pas gagné plus de 75 000 $ l’année dernière en revenu brut ajusté. Et ce fait, bien sûr, est quelque chose que la déclaration de revenus préciserait.

Vous pouvez cliquer ici pour visiter un site Web mis en place pour répondre aux questions sur le programme californien, ainsi que pour apprendre tout ce que vous devez savoir sur l’éligibilité. Il est également important de noter que le troisième cycle des paiements de relance californiens n’a été versé que la semaine dernière. Et cela comprenait le premier lot de chèques papier livrés par la poste.

L’une des principales exigences à remplir pour recevoir l’un de ces paiements est que les destinataires doivent être résidents californiens depuis plus de la moitié de 2020. Et cela inclut une exigence de résidence californienne à la date de sortie du chèque de relance.

Détails supplémentaires

Les ménages qui ont obtenu le crédit d’impôt sur le revenu gagné en Californie l’année dernière reçoivent le paiement unique de 600 $. De plus, les contribuables avec des numéros d’identification fiscale individuels (ITIN) qui n’ont pas reçu de chèques de relance de 1 200 $ au printemps dernier en Californie ? Ils seront également éligibles à des paiements de 600 $ de l’État.

Les deux premières vagues de paiements ont eu lieu le 27 août et le 17 septembre. Un troisième décaissement a suivi ceux du 5 octobre.

Le California Franchise Tax Board a déclaré que les responsables échelonnaient les paiements pour un certain nombre de raisons. D’une part, l’État a besoin de temps pour valider l’éligibilité des bénéficiaires et ne peut pas tout faire d’un coup. Ils essaient également de protéger le programme contre la fraude. En plus de jongler avec les chèques avec d’autres décaissements qui doivent également sortir.

« Le programme Golden State Stimulus était un élément clé du plan d’action immédiate du gouverneur en janvier pour compenser les pires effets économiques de la pandémie », a déclaré le bureau du gouverneur de Californie Gavin Newsom dans un communiqué de presse. « Allocation de 4 milliards de dollars aux Californiens à faible revenu, qui comprenaient des ménages sans papiers déclarant des impôts avec un numéro d’identification fiscale individuel (ITIN) qui n’étaient pas éligibles pour le stimulus fédéral. »