Il y a une Espagne avec Busquets et une autre sans lui

24/06/2021

Le à 09:23 CEST

Sergio Busquets est réapparu pour montrer qu’il est essentiel dans une Espagne qui sans son soutien avait dérivé sans but dans la phase de groupes de ce Championnat d’Europe.

Le milieu de terrain du Barça a offert une affichage du jeu qui Cela valait la peine d’être choisi MVP de la réunion. Avec sa capacité inégalée à apporter continuité et étincelle au jeu d’artisanat, celui de Badia a créé ses rayures de capitaine pour changer de visage à l’équipe espagnole au moment le plus engagé.

LUCHO L’A ÉTÉ CLAIR

Hier, il était clair qu’il y a une Espagne sans Busquets et une très différente avec lui. Bien sûr, beaucoup amélioré. Ainsi, lorsqu’à la veille du début du tournoi son positif pour le coronavirus a bondi, Luis Enrique l’a bien compris. J’allais attendre le milieu de terrain du Barça aussi longtemps que nécessaire.

Pas un instant ne lui vint l’idée de le remplacer et de le renvoyer chez lui. Le temps, comment pourrait-il en être autrement et nous le savions tous, lui a donné raison. L’Espagne est passée de comparsa à une fois de plus l’un des grands favoris pour remporter le tournoi. Et le tout, par le travail et la grâce du bâton magique de Busquets. Le blaugrana a bouclé 70 minutes au cours desquelles il a offert tout un récital, avant d’être remplacé par Thiago. Positionnement, anticipation, vitesse de déplacement du ballon et leadership. Surtout, le leadership dans une équipe qui Suède et Pologne souffert, entre autres, de références. Avec lui, ils brillaient Pedri, Koke, Sarabia… et Eric Garcia, qui s’est avéré avoir l’ADN du Barça pour commencer le match par derrière.