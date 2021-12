Il y a une étoile dans l’Oklahoma

En mai, le Thunder avait 34 rondes de repêchage garanties jusqu’en 2027. Maintenant, après l’été et la nuit de repêchage, ils en ont encore plus. Personne n’a compris pourquoi Sam Presti a insisté pour ramasser un tour après l’autre ces dernières années., dans laquelle une reconstruction éternellement ajournée ne s’achève pas. Car oui, OKC emmène des joueurs à la loterie, augmente son nombre de jeunes basketteurs et regarde vers l’avenir. Mais cet avenir ne finit pas par devenir le présent alors que cela fait presque trois ans que Russell Westbrook Il a quitté l’entité pour mettre le cap sur Houston et l’Enfer, permettant au manager de faire sa propre magie et, en même temps, permettant aux gens de commencer à considérer que ce qu’il fait est quelque chose de très différent de la magie. C’est du moins ce qu’il semble dans la Cité du Tonnerre, qui a eu un temps supplémentaire confortable avec Chris Paul dans ses rangs avant que le meneur ne dise au revoir, Presti récoltera plus de tours du repêchage et Billy Donovan sortira du banc.

Depuis lors, il n’y a eu aucun type de projet sportif en Oklahoma. Mark Daigneault a pris les commandes d’une équipe pleine de jeunes visages et une reconstruction a commencé qui n’a pas été telle et qui s’est traduite par la perte d’un grand nombre de partis, essayez des choses pour voir qui peut rester dans l’équipe et qui ne peut pas et, encore une fois, regardez vers un avenir qui peut être très lointain. Les tours de draft sont utilisés pour apostiller ou effectuer des transferts, mais il est rare qu’une équipe constituée exclusivement avec eux soit éligible pour le ring, le plus gros prix. Le talent remporte des championnats et il semble qu’il n’y en ait pas eu beaucoup à OKC. Mais les choses changent, quelque chose comme des pousses vertes commence et il y a des joueurs prometteurs dans le Thunder. Et une future star.

Shai Gilgeous-Alexander a réalisé un triple-double face aux Nuggets de 27 points, 11 rebonds et 12 passes décisives contre les Nuggets. C’était la troisième victoire consécutive pour les Thunder, qui profitent des pertes constantes de leurs rivaux et que personne ne va bien, d’émerger dans une Conférence Ouest ultra-compétitive et d’ajouter déjà 11 victoires. L’avant-dernière de l’Occident, oui, mais juste une victoire loin du poste qui donne accès au play-in, ce genre d’avant-première que la NBA a inventé dans la bulle en quête de justice et qui a eu une continuité depuis, comme tout le reste. , des revenus que vous avez reçus de ces matchs supplémentaires. Et tout ça, les Thunder font avec avec Shai avec une moyenne de près de 22 points, 5 rebonds et 5 passes décisives par nuit et des gens qui ont des osiers et qui ont beaucoup à offrir dans cet avenir qui ne vient pas, mais il semble que, enfin, cela commence à arriver. Il n’y a pas de Gabriel Deck, sans opportunités dans la franchise. Mais oui Luguentz Dort, Darius Bazley ou, dans une moindre mesure, Tre Mann.

Pour les Nuggets, qui sont restés à 18 points au premier quart et 14 au troisième, rien n’a fonctionné. Jokic, jeté de soutenir l’équipe régulièrement, Il n’a joué que 25 minutes en raison de la dynamique du jeu et s’est retrouvé avec 13 points et 7 rebonds. Et avec ce score, il était le meilleur buteur de son équipe, ce qui est un bon exemple du désastre constant de l’équipe du Colorado. Et dans le Thunder, en plus du triple-double de Shai, jusqu’à six joueurs à deux chiffres et un très large sourire pour affronter la prochaine série de quatre matchs : dans le premier et le dernier d’entre eux, contre les Suns, ils ont du mal . Mais, entre les deux, face aux Pélicans et aux Kings, ils peuvent continuer à en rajouter et, qui sait, faire peur face à une deuxième partie de saison où les défaites pèseront plus dans le reste de l’équipe qu’en OKC. Bref, il y a des osiers, même s’ils sont peu nombreux, dans une équipe qui a perdu 73 points contre les Grizzlies il y a à peine 20 jours. La plus grosse raclée de l’histoire a conduit à une reprise fulgurante. Quoi qu’il en soit, peut-être que Sam Presti sait ce qu’il fait.