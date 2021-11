« Il y a une génération, ceux qui ont 18 ans, qui ne savent pas s’ils vont aller aux concerts »

FORMENTERA, 21 octobre (EUROPA PRESS) –

Le chanteur et compositeur Jorge Drexler, qui s’est produit samedi dernier lors de la cinquième édition du festival SON Estrella Galicia Posidonia, à Formentera, a célébré que le gouvernement espagnol allait accorder une prime culturelle de 400 euros aux jeunes de 18 ans. parce qu’ils Il s’inquiète que cette génération, qui a commencé sa vie sociale au milieu de la pandémie et plus tard à l’extérieur, ne veuille pas aller aux concerts.

« Il y a une génération, ceux qui ont 18 ans maintenant, qui ont commencé la vie sociale en vase clos et puis dehors, en bouteille, je n’ai rien de particulier contre la bouteille, ce qui arrive c’est que, une fois qu’on a la culture de boire en parlant fort en plein air avec beaucoup de monde, c’est très difficile de faire entrer ces gens dans un théâtre ou un cinéma. Il y a une génération dont on ne sait pas s’ils vont aller aux concerts car ils ont pris l’habitude d’écouter de la musique à l’antenne gratuite », a valorisé Drexler dans des déclarations à Europa Press.

Pour cette raison, il a été « très heureux » qu’en Espagne, les jeunes devenus majeurs en 2022, pour qui le confinement a été « très dur », aient droit à une prime culturelle qui leur permette d’aller au théâtre, au cinéma ou aux concerts. « Imaginez avoir juste l’âge où vous quittez la maison de vos parents dans le monde et que le monde se ferme », a-t-il observé.

De même, il a demandé que le monde de la culture soit pris en compte dans l’aide car, bien que « cela ne signifie pas qu’il est plus important ou qu’il a connu une période pire que les autres mondes », ils dépendent « de quelque chose qui a pas encore permis c’est de rassembler beaucoup de gens debout à l’intérieur d’une salle de danse « .

« Il y a d’autres secteurs qui fonctionnent depuis de nombreux mois, certains avec une totale normalité. Tant que tout cela ne sera pas terminé, nous ne pourrons pas nous réintégrer complètement. J’ai un double emploi, j’ai beaucoup de chance, je suis compositeur, je fais des disques, et Je joue en live, mais mon équipe technique des concerts n’a rien d’autre à faire, je peux continuer à écrire mais je suis préoccupé par toute la partie technique de la musique », a-t-il analysé.

Le chanteur uruguayen, qui faisait partie de l’affiche secrète du festival SON Estrella Galicia Posidonia, a également décrit comment il a vécu la pandémie : « Un peu comme tout le monde, nous sommes tous passés par des phases différentes, de la peur à l’espoir, la fatigue et la solitude ». Par ailleurs, il a reconnu que dans son cas il a aussi marqué « un avant et un après » dans la manière de se rapporter au travail « car lorsqu’il a perdu le contact avec la scène, il lui était plus difficile d’écrire.

Drexler a rappelé qu’avant l’émergence du Covid-19, il avait l’habitude de rencontrer ses amis le dimanche pour jouer de la guitare, notamment des versions ou de nouvelles chansons et, lorsque le confinement est arrivé, cela ne s’est pas produit et il a remarqué qu' »il lui manquait ce dernier coup de four à plusieurs des chansons » qui ont écrit.

« Être sans jouer pendant longtemps a non seulement affecté l’acte de jouer parce que vous perdez le contact avec la scène, mais cela m’a aussi beaucoup affecté pour écrire, j’essayais d’écrire et je me suis rendu compte que les chansons sont écrites dans la solitude mais avec le lien actuel de la scène ou des amis », a-t-il fait remarquer.

Cela s’est confirmé lorsqu’il a recommencé la tournée et a présenté la chanson ‘La guerrilla de la concordia’, une chanson qu’il avait « à moitié écrite il y a longtemps » et qui a fini par prendre forme lorsqu’il a su qu’il devait la chanter en direct. « Cela vous donne le coup de pouce final. La composition est un acte de communication », a-t-il précisé.

Au-delà de la musique, Drexler a exprimé que la pandémie a été « une période très difficile pour de nombreuses personnes » car certains ont passé la maladie et d’autres ont perdu des êtres chers, mais aussi, dit-il, « il y avait plusieurs degrés de peur, de tristesse et de solitude ». « Ce n’est pas la même chose de passer le confinement dans une très belle et grande maison avec jardin que dans un petit appartement du centre conçu juste pour dormir », a-t-il illustré.

Lors de son concert à Formentera, Drexler, qui en plus d’être chanteur et compositeur est médecin, a dédié sa chanson ‘Heal’ aux agents de santé, après la pandémie de Covid-19.

« C’est bien pour cette période où nous guérissons après 20 mois de mauvaises ondes, il en reste très peu, nous devons endurer un peu plus et nous en avons moins. Je voudrais dédier cette chanson au personnel de santé. Merci vous de prendre soin de nous, de nous guérir et de nous accompagner quand on ne pouvait pas guérir », a-t-il souligné.

Drexler a expliqué qu’il avait fait cette mention spéciale parce que c’est un syndicat qu’il connaît très bien, puisque lui et plusieurs de ses proches sont médecins. En tout cas, il a indiqué que non seulement les toilettes « risquaient leur vie » mais aussi « les chauffeurs de taxi, les caissières des supermarchés, les policiers, les distributeurs » et bien d’autres personnes qui étaient en première ligne et qui ont fait un « acte héroïque travail. » « .

Le chanteur a chanté ses chansons dans le cadre du festival SON Estrella Galicia Posidonia, dans lequel des artistes tels que Maria Arnal i Marcel Bagés, Michelle David & The True-Tones, Queralt Lahoz, Los Bitchos, Travis Birds, Nico Roig et Marem Ladson ont également participé. .

Ce festival, fréquenté par 300 personnes, cherche chaque année à générer un « impact positif » à travers une proposition qui réunit musique, gastronomie et nature, avec une bonne cause : protéger la posidonie océanique.