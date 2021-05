Il y a une nouvelle fonctionnalité brillante cachée dans Android 12, mais elle ne pourrait venir que des pixels – .

Google a dévoilé Android 12 il y a quelques jours lors de son keynote principal I/O 2021, confirmant la plupart des rumeurs récentes que nous avons tous vues au cours du processus. Le nouveau système d’exploitation mobile a fait l’objet d’une refonte massive appelée «Material You» qui permettra aux utilisateurs de personnaliser leurs téléphones et tablettes avec facilité, et sans se soucier d’installer des thèmes. Android 12 offre également de nombreuses fonctionnalités supplémentaires en plus de la refonte majeure de la conception, notamment des protections améliorées de la confidentialité et une meilleure interaction avec d’autres appareils. Mais Google n’a pas encore révélé tous les secrets d’Android 12, car le segment de sa keynote I/O dédié au nouveau système d’exploitation mobile était limité.

Outre les fonctionnalités qui seront disponibles sur tous les téléphones et tablettes Android éligibles pour la mise à jour Android 12, Google est susceptible d’intégrer quelques fonctionnalités dans le système d’exploitation qui seront exclusives aux téléphones Pixel. L’une de ces fonctionnalités pourrait permettre à Google de vendre encore plus facilement le Pixel sur d’autres marchés: la traduction automatique pour les applications.

Chrome propose déjà une traduction intégrée qui vous permet de traduire n’importe quel site Web dans la langue de votre choix. C’est une excellente fonctionnalité d’accessibilité à avoir sur PC et mobile, car elle ouvre le Web à plus d’utilisateurs, qu’ils parlent ou non une langue étrangère.

L’application du même type de traduction automatique aux applications changerait la donne pour les téléphones Pixel, permettant aux propriétaires d’installer et d’utiliser des applications qui n’ont pas été localisées pour leur région. Cela rendrait le Pixel plus attrayant et plus facile à vendre sur certains marchés, et le Play Store serait plus accessible sur les marchés internationaux. Les développeurs pourraient gagner plus d’utilisateurs internationaux même sans traduire eux-mêmes leurs applications.

Google n’a détaillé aucun projet impliquant la traduction de l’interface utilisateur d’applications sur Android 12, mais les développeurs xda ont trouvé des preuves que Google travaillait sur cette initiative particulière.

Un code trouvé en avril indiquait que Google avait mis en place un nouveau cadre pour traduire les éléments de l’interface utilisateur d’une application dans la langue maternelle d’un utilisateur. Après les E/S, Google a mis à jour son rapport sur les différences d’API avec un nouveau package android.view.translation ainsi que des méthodes associées dans la classe View, explique xda.

Les API ne sont pas documentées, mais un développeur pense que Google pourrait effectivement travailler sur des « traductions fournies par le système de chaînes visibles par l’utilisateur ». Un autre développeur a souligné que la fonctionnalité de traduction de l’interface utilisateur de l’application n’est pas censée être une fonctionnalité Android 12 standard, car le code est spécifiquement lié aux téléphones Pixel.

Le rapport note que la nouvelle fonctionnalité de traduction devrait être trouvée dans l’application Device Customization Services, bien que les versions actuelles ne l’aient pas. Si elle apparaît dans les futures versions bêta d’Android 12, les utilisateurs pourront tester la fonctionnalité de traduction de l’interface utilisateur sur les appareils pouvant exécuter la version bêta. Cela signifierait également que la fonctionnalité ne sera pas limitée aux téléphones Pixel, du moins pas au départ.

Aussi étonnante que puisse paraître cette nouvelle fonctionnalité d’accessibilité, il existe un problème évident : elle est liée à la capacité de Google à traduire automatiquement les langues étrangères dans Chrome. La traduction qui en résulte n’est pas toujours excellente, ce qui pourrait avoir un impact sur la convivialité par rapport à une traduction humaine. Bien que ce ne soit pas un problème majeur pour les sites Web, cela pourrait être problématique pour les traductions de l’interface utilisateur des applications. Comme toujours avec les fonctionnalités Android non confirmées, on ne sait pas si ou quand Google déploiera cette fonctionnalité de traduction automatique de l’interface utilisateur de l’application vers les téléphones Pixel et potentiellement d’autres appareils.

