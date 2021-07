Il y a une nouvelle fonctionnalité cachée dans Chrome sur Android que vous devez essayer

Google Chrome n’est peut-être pas le meilleur navigateur pour surfer sur le Web à partir de vos appareils mobiles et protéger votre vie privée en même temps. Mais il est indéniable que Chrome est l’un des navigateurs Internet les meilleurs et les plus populaires. C’est également l’un des meilleurs produits de Google, un produit que l’entreprise ne cesse d’améliorer. La dernière découverte est une fonctionnalité de Chrome qui pourrait rendre Chrome encore plus utile sur les appareils mobiles. Une toute nouvelle barre de recherche Google Chrome est disponible dès maintenant pour les personnes intéressées à l’essayer.

Google effectue un test de fonctionnalité sur les téléphones Android où il place les résultats de la recherche Google en haut de la page. Un seul appui suffit pour passer au résultat suivant si le premier n’était pas satisfaisant. C’est une fonctionnalité géniale qui peut vous faire gagner un temps précieux dans la recherche tout en passant d’un résultat à l’autre.

Vous devez activer manuellement la toute nouvelle fonctionnalité Chrome « Navigation de recherche continue » pour l’essayer. Comme l’explique 9to5Google, vous devrez vous diriger vers chrome://flags pour l’activer sur Android. C’est le seul moyen de tester la fonctionnalité sur vos appareils Android pour le moment.

La barre de recherche Google de Chrome

La nouvelle fonctionnalité Chrome met la recherche Google au premier plan, ce qui est tout à fait logique pour un produit Google. La recherche Google est le produit Google le plus important et il est intégré à de nombreuses autres applications et services Google. Rendre les résultats de recherche disponibles aux utilisateurs immédiatement est une priorité pour Google.

De plus, la nouvelle barre de recherche Google de Chrome offre un avantage par rapport aux autres navigateurs. À son tour, cette fonctionnalité pourrait convaincre davantage de personnes de surfer sur Internet en utilisant Chrome en déplacement. Après tout, nous sommes plus susceptibles de rechercher des éléments en ligne à partir de nos appareils mobiles. La barre de résultats de la recherche Google en haut de Chrome améliorera l’ensemble de l’expérience.

La nouvelle barre de recherche Google, vue en action dans la vidéo à la fin de cet article, met en cache les résultats “pour permettre une expérience de recherche plus fluide”. Le résultat est une navigation améliorée entre les résultats. Vous n’aurez plus à appuyer sur le bouton de retour uniquement pour sélectionner un autre site Web pour la même recherche. Vous n’aurez pas non plus à ouvrir divers résultats en arrière-plan.

La barre de recherche Google fournira un accès instantané à tout résultat affiché. Appuyez sur le « G » de Google sur le côté gauche pour revenir à la page de recherche Google. Vous pouvez également fermer la barre de recherche Google en appuyant sur le X à droite.

Il ne fait aucun doute que la nouvelle expérience de recherche peut prendre un certain temps pour s’y habituer. Mais cela devrait devenir une seconde nature si vous pouvez vous débarrasser de vos habitudes de recherche actuelles.

On ne sait pas quand ni même si la nouvelle fonctionnalité de recherche Google sera diffusée à tous les utilisateurs de Chrome sur Android. De plus, on ne sait pas s’il arrivera bientôt sur iPhone ou s’il prendra en charge les moteurs de recherche autres que Chrome.

