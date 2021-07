Il y a une nouvelle ligne d’usure de butin impressionnante qui sort de la caisse à butin et c’est si étrange

Salut les amoureux du cinéma et de la télé ! Vous cherchez à intensifier votre style? Eh bien, vous ne voudrez pas manquer la dernière ligne Loot Wear de Loot Crate, que nous sommes ravis de vous révéler ! La ligne d’août s’intitule à juste titre “Get Weird” et propose des vêtements exclusifs sous licence officielle des franchises préférées de tous, notamment Marvel’s WandaVision, Deadpool, It’s Always Sunny à Philadelphie, Rick et Morty, My Pet Monster et Big Trouble in Little China.

Quand je dis qu’il s’intitule à juste titre “Get Weird”, je le pense vraiment. Par exemple, l’article Deadpool de la gamme Loot Wearable est un poncho en serviette de plage. Jetons un coup d’œil à tout ce qui est inclus dans l’ensemble de la gamme Loot Wear de Loot Crate.