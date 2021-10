Il y a une nouvelle mise à jour du firmware PS5

Sony a sorti une nouvelle mise à jour du firmware pour PS5 consoles plus tôt dans la journée. La nouvelle mise à jour est incrémentielle et intervient environ deux semaines après la plus récente.

Sortie d’aujourd’hui, numéro de version 21.02-04.03.00, est le téléchargement habituel de 913 Mo. Selon le site d’assistance officiel de Sony, la mise à jour a la même note de mise à jour que celle du début du mois : « Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système. »

Les propriétaires de PlayStation devraient maintenant être très familiers avec cette phrase, car c’est la même que celle que nous obtenons chaque fois qu’une mise à jour incrémentielle comme celle-ci est publiée. À en juger par les rapports des utilisateurs jusqu’à présent, il ne semble pas y avoir de changements non documentés, mais nous examinons probablement des correctifs aux bogues introduits avec la grande mise à jour de septembre et au-delà.

Néanmoins, vous devrez le télécharger, bien que votre PS5 devrait le faire toute seule si elle était laissée en mode repos.