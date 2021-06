« Il y a une place pour chacun »

in

Le PDG de MicroStrategy considère Ethereum comme un concurrent sérieux pour le secteur financier.

Le chef de MicroStrategy, Michael Saylor, a de la place dans son cœur pour d’autres crypto-monnaies que Bitcoin, a révélé le milliardaire dans un épisode de Fast Money de CNBC, dans lequel il a exprimé son point de vue sur l’industrie et où il voit les choses dans l’avenir.

Dans l’interview avec Courtney Reagan, journaliste principale de CNBC, mardi, on a initialement demandé à Saylor pourquoi la société de logiciels continuait d’acheter BTC. La question concernait l’annonce de la société le 14 juin selon laquelle elle pourrait vendre jusqu’à 1 milliard de dollars d’actions pour d’autres acquisitions de BTC.

Saylor a décrit Bitcoin comme “l’or numérique sur un grand réseau technologique” et a prédit qu’il serait adopté par des milliards de personnes dans le monde.

Merci @CourtReagan et @GuyAdami de m’avoir invité à @CNBCFastMoney pour discuter de notre stratégie #Bitcoin, augmentant l’adoption institutionnelle de BTC vs. L’or comme couverture contre l’inflation, la stratégie des marchés de capitaux $ MSTR et l’avenir de l’industrie de la cryptographie. https://t.co/OY3wtGNna0 – Michael Saylor (@michael_saylor) 15 juin 2021

Cependant, les commentaires les plus intéressants de l’interview sont peut-être survenus lorsque le co-animateur de Fast Money, Guy Adami, a abordé le sujet du “maximalisme Bitcoin” après avoir recherché le terme sur Google. Il a interrogé Saylor sur ses réflexions sur Ethereum et a demandé s’il y avait également de la place dans la stratégie de l’entreprise pour l’ETH.

Saylor a déclaré qu’il considérait Bitcoin comme une « propriété numérique » et le réseau le plus précieux et dominant, le comparant aux éléments de base de l’écosystème :

Pensez-y comme des blocs de granit dans le cyber Manhattan. Ensuite, vous avez une monnaie numérique qui est comme Tether et les pièces stables, ils veulent être des marchés monétaires dans le cyberespace … Ensuite, vous avez des applications numériques comme Ethereum. “

Il a ajouté qu'”Ethereum veut dématérialiser l’immeuble JP Morgan et l’établissement bancaire et tous les échanges”.

Il a déclaré qu’il y avait une place pour différents actifs cryptographiques, ajoutant: “Je pense que le marché commence à comprendre ces choses, il y a une place pour tout le monde.”

Cependant, le PDG de la société de logiciels n’a pas suggéré que la société ferait des démarches pour acheter Ethereum ou tout autre actif crypto dans un proche avenir.

Dans un dossier déposé lundi auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, MicroStrategy a annoncé qu’il lancerait une offre de titres “sur le marché” qui lui permettrait de vendre jusqu’à 1 milliard de dollars de ses actions au fil du temps.

Le 9 juin, la société a annoncé qu’elle avait finalisé son offre de 500 millions de dollars de billets sécurisés et a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser le produit pour acheter plus de Bitcoin.

Saylor describió su pensamiento en una encuesta a sus 1,2 millones de seguidores de Twitter, preguntándoles si pensaban que los precios de BTC superarían el 6,125% durante los próximos siete años (que es lo que MicroStrategy tiene que devolver a los compradores de bonos durante période). Quatre-vingt-dix pour cent des 105 000 répondants avaient voté en faveur au moment de la rédaction de cet article.

Vous attendez-vous à ce que le prix du #bitcoin s’apprécie de plus de 6,125% par an au cours des sept prochaines années ? – Michael Saylor (@michael_saylor) 15 juin 2021

Bitcoin Treasuries rapporte que MicroStrategy détient actuellement 92 079 BTC, ce qui représente 3,68 milliards de dollars aux prix actuels.