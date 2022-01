Il y a une raison d’envisager le stock de ZOM, et c’est un vrai choc

Basé à Ann Arbor, Michigan., Zomédica (NYSEAMÉRICAIN :ZOM) est spécialisé dans les tests vétérinaires et les produits pharmaceutiques. Le stock de ZOM est un pari risqué dans le domaine du diagnostic animalier, mais il est abordable et pourrait apporter de puissants gains à long terme.

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

Ou sa spirale descendante pourrait continuer ; c’est une possibilité que les investisseurs potentiels devraient toujours considérer. Après tout, Zomedica est une petite entreprise et ses technologies vétérinaires ne sont pas garanties de gagner du terrain.

De plus, comme nous le découvrirons, les finances de Zomedia ne sont pas idéales. Par conséquent, il est prudent de dire que l’action ZOM est un investissement hautement spéculatif et que les investisseurs ne devraient prendre que de petites positions dans cette action.

Pourtant, il est parfaitement acceptable de détenir quelques actions de ZOM dans l’espoir que la société se redressera en 2022. En outre, il existe une acquisition largement sous-déclarée qui pourrait être la clé qui déverrouille les futures sources de revenus pour Zomedica.

Zoom sur le stock de ZOM

Il y a un an, la situation des investisseurs de Zomedica était bien meilleure qu’aujourd’hui. Étonnamment, l’action ZOM est passée de 10 cents fin 2020 à un sommet de 2,91 $ sur 52 semaines le 8 février 2021.

Doit-on créditer de Reddit utilisateurs pour avoir orchestré ce rallye étonnant ? Je vous laisse décider par vous-même, mais c’est une possibilité certaine, car le début de 2021 a été rempli de courtes pressions sur les actions à bas prix.

Malheureusement, les bons moments n’étaient pas censés durer, car les actions de ZOM ont chuté pendant la majeure partie du reste de 2021. Le mois d’avril a été particulièrement décourageant, car les actions sont tombées en dessous du seuil critique de 1 $ au cours de ce mois.

De plus, cela n’a fait qu’empirer à partir de là. Au début de 2022, les actions de Zomedica étaient tombées à seulement 32 cents.

Il est difficile pour un titre d’établir des niveaux de support fiables alors qu’il ne cesse de baisser. Espérons que les commerçants de détail feront à nouveau du ZOM stocker leur projet favori (pardonnez le jeu de mots), car ses actionnaires actuels pourraient certainement avoir besoin d’aide.

Tout d’abord, la mauvaise nouvelle

Maintenant, je ne vais pas édulcorer la proposition de valeur de Zomedica. C’est une petite entreprise avec des finances ternes, pour le dire poliment.

Lorsque j’ai lu pour la première fois les résultats fiscaux du troisième trimestre 2021 de Zomedica, j’ai pensé que mes yeux me trompaient. Le communiqué de presse a déclaré que le chiffre d’affaires total de Zomedica pour ces trois mois était de 22 514 $.

J’ai cherché quelque chose qui disait : « … en milliers de dollars », ce qui signifie que ses revenus étaient en fait de 22,5 millions de dollars. Pourtant, il n’y avait aucune indication de ce type : Zomedica n’a en fait généré que 22 514 $ de ventes en trois mois.

De plus, au cours des neuf mois qui se sont terminés le 30 septembre 2021, Zomedica a déclaré 52 331 $ de revenus et une perte de bénéfice net de 15,1 millions de dollars. De toute évidence, ses performances financières actuelles ne seront pas durables à long terme.

Cependant, Zomedica n’était pas simplement resté inactif pendant cette période. Comme l’a expliqué le PDG Larry Heaton, « Le développement des affaires a été un objectif important de l’équipe de Zomedica au cours du troisième trimestre, ce qui a conduit à l’aboutissement de la première acquisition de Zomedica » le 1er octobre.

Une découverte choquante

Quelle était cette acquisition ? C’est la question à un milliard de dollars pour les parties prenantes de Zomedica.

Comme vous le savez peut-être déjà, le produit principal de Zomedica est une plate-forme de diagnostic pour animaux de compagnie connue sous le nom de Truforma. Ce produit fournit des tests immunologiques ou des tests de diagnostic pour diverses maladies. Ces tests permettent aux vétérinaires de prendre des décisions cliniques plus rapidement et avec plus de précision.

Cependant, comme Heaton, PDG de Zomedica, l’a suggéré dans la citation que j’ai citée plus tôt, Zomedica a ajouté de nouveaux produits en raison de sa récente acquisition. Plus précisément, Zomedica a acquis Technologies vétérinaires à impulsions, également connu sous le nom de PulseVet.

Cela pourrait vous surprendre de découvrir ce que fait réellement PulseVet. Il semblerait que la société utilise la technologie des ondes de choc électrohydrauliques pour traiter une grande variété de conditions affectant les patients vétérinaires.

Comme l’explique le communiqué de presse de Zomedica, « les ondes sonores à haute énergie stimulent les cellules et libèrent des facteurs de croissance cicatrisants dans le corps qui réduisent l’inflammation, augmentent le flux sanguin et accélèrent le développement des os et des tissus mous. »

Vous pouvez voir des images de l’équipement de PulseVet sur le site Web de l’entreprise. Apparemment, sa technologie à ondes sonores facilite la cicatrisation des tendons et des ligaments, la cicatrisation osseuse et la cicatrisation des plaies. tout en traitant l’arthrose et les douleurs chroniques

La ligne de fond

Ne vous y trompez pas : l’acquisition de PulseVet est un pari majeur pour Zomedica. Seul le temps nous dira si la technologie des ondes sonores sera largement acceptée par les vétérinaires et les propriétaires d’animaux.

Mais alors, qui pourrait reprocher à Zomedica d’étendre son modèle économique ? Ce n’est pas comme si l’entreprise générait des millions de dollars avec Truforma.

En dernière analyse, l’action ZOM est très risquée et convient mieux aux traders spéculatifs. Pourtant, il est possible que les commerçants de détail fassent une offre à la hausse en 2022. Et s’ils abandonnent Zomedica, ce serait une honte absolue.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.