Il y a une raison pour laquelle les démocrates sont terrifiés par DeSantis

par Derek Hunter, mairie :

Il y a une blague dans les médias à propos de toute histoire qui implique l’expression « Homme de Floride » parce que les histoires qui le font sont généralement insensées. Sérieusement, il suffit de faire une recherche rapide dessus et de voir ce qui se passe – ce sera quelque chose de fou à propos d’un panier d’achat, d’un alligator, de la méthamphétamine, d’un combat contre un serpent ou de quelque chose d’autre susceptible de jouer un rôle dans le prochain film d’Indiana Jones. Mais quand il s’agit de la façon dont les libéraux parlent du gouverneur de l’État, le syndrome de dérangement de Trump a une nouvelle variante, une variante plus mortelle pour laquelle il n’existe aucun traitement : le trouble de la folie DeSantis.

Si vous regardez CNN ou MSNBC, vous savez que le gouverneur Ron DeSantis est coupable du péché impardonnable d’être un républicain conservateur. C’est l’une des rares choses que les gauchistes condamneront. Vous pouvez vous livrer à toutes sortes de perversions, nier la biologie, même vous engager dans la violence politique (tant que c’est contre les « bonnes » personnes) et vous serez applaudi, mais vous vous opposerez à la momification de la tête de votre enfant lorsqu’il va à l’école et tu es un monstre. Soutenez l’idée qu’un enfant de 9 ans peut choisir son sexe et devrait recevoir des traitements médicaux irréversibles sur la base de ces déclarations et qu’il vous mettra le visage sur une montagne, pensez que les adultes devraient être libres de prendre une décision éclairée sur les « vaccins » qu’ils mettre dans leur corps et vous êtes le plus grand monstre de l’histoire.

DeSantis et la Floride, et plus précisément la Floride à cause de DeSantis, sont attaqués depuis le début de la pandémie. Refusant de céder à la peur, le gouverneur a fait confiance aux habitants de son état pour savoir comment prendre soin d’eux-mêmes. C’est une idée nouvelle, qui ne volerait jamais à gauche – que vous disiez tout au public et que vous lui fassiez confiance pour prendre ses propres décisions.

Les gauchistes ne veulent jamais ça ; un public habilité est une menace pour le programme progressiste. Au lieu de cela, vous parlez de la façon dont la Floride est un champ de bataille, un terrain vague de cadavres et de zombies infectés par COVID errant dans le pays alors que le gouverneur alterne entre les fêtes et danse sur les tombes des morts.

Si vous regardez CNN et MSNBC, qui ont tous deux une empreinte commerciale importante à New York, vous ne sauriez jamais que New York a ne serait-ce qu’un seul cas de COVID, sans parler du fait qu’il est en tête du pays et établit des records du nombre de nouveaux cas. Il s’agit de l’état que j’appelle affectueusement la luette de la nation.

Pourquoi cibler la Floride ? Parce que Ron DeSantis est une menace. Il est Donald Trump sans les bagages personnels et des instincts politiques et personnels nettement meilleurs. Ils doivent le détruire de la même manière qu’ils doivent détruire le gouverneur du Texas Gregg Abbott et le gouverneur du Dakota du Sud Kristi Noem – parce que comparé à N’IMPORTE QUEL démocrate, mais surtout la figure de proue sénile de la Maison Blanche et son acolyte extrêmement impopulaire et grinçant qu’ils avaient écraser facilement l’un d’eux.

Chaque républicain est une menace pour les démocrates en ce moment. Joe Biden est moins populaire qu’un coup de pied à la tête. Kamala Harris est moins populaire que cela. Qui d’autre ont-ils ? Nancy Pelosi est plus âgée que Joe et moins attachante que Kamala. Chuck Schumer est le gars que vous espérez ne pas s’asseoir à côté de vous dans un avion.

Les gouverneurs des deux plus grands États démocrates sont des désastres sans précédent. Le Californien Gavin Newsom vient de faire l’objet d’un rappel, et s’il a gagné, c’est en grande partie parce qu’il n’y avait pas d’alternative populaire pour les électeurs. Un autre démocrate l’aurait probablement remplacé s’il y en avait eu un viable. Et la gouverneure de New York, Kathy Hochul, n’a même pas été élue, n’assumant ses fonctions qu’après qu’Andrew Cuomo a dû démissionner en disgrâce, et l’un de ses premiers actes a été d’annuler les chirurgies électives.

Si Biden et Harris s’en vont, qui vient ensuite ? Il n’y a personne. Ainsi, quiconque envisage de se dresser contre eux doit être démoli. Donc, tout ce qui se passe en Floride, par exemple, doit être médiatisé, même si cela se passe pire dans un État libéral. Les taux de COVID sont plus élevés à New York, mais la Floride est l’histoire. Les décès par COVID sont plus élevés à New York, mais la Floride est l’histoire. La Floride, c’est l’histoire, quoi qu’il arrive.

C’est pathétique quand vous voyez un média comme CNN interviewer un maire insignifiant de Floride sur le fait qu’il n’aime tout simplement pas Ron DeSantis alors que leur line-up aux heures de grande écoute à New York ignore ce qui se passe à leur porte. Mais cela signifie aussi qu’ils ont peur. C’est tentant de dire que nous gagnons, mais ne jamais piquer le football sur la ligne des 5 yards. Mais ils ont vraiment peur.

