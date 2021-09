Il y a une raison très ennuyeuse pour laquelle Crystal Dynamics co-développe Perfect Dark

in

Vendredi dernier, Sombre parfait Le développeur The Initiative a annoncé qu’il avait engagé le fabricant de Tomb Raider et Marvel’s Avengers, Crystal Dynamics, pour travailler sur le prochain redémarrage. La nouvelle était un peu surprenante, d’autant plus que Perfect Dark est un projet propriétaire d’une nouvelle équipe créée spécifiquement pour le redémarrer.

Selon un rapport de GamesBeat, cependant, la raison de ce partenariat apparemment improbable n’est pas difficile à comprendre. L’Initiative serait prête à accélérer la production sur Perfect Dark, après des années de prototypage.

Malheureusement, l’équipe n’est tout simplement pas assez nombreuse pour soutenir cette entreprise. Travailler sur le jeu ambitieux a également ralenti sous la pandémie et a rendu plus difficile pour The Initiative d’embaucher les bonnes personnes pour le faire.

Selon le rapport, faire appel à un studio de support pour aider aux tâches de développement a toujours été une option. Le directeur du studio Initiative, Darrell Gallagher – lui-même ex-Crystal Dynamics – a maintenu de bonnes relations avec son ancienne maison. Et, sachant ce que le studio peut faire, l’a finalement amené à mettre les roues en mouvement.

Du côté de Microsoft, le mouvement est également considéré comme assez standard. L’entreprise fait régulièrement appel à des studios de support, indépendants ou appartenant à des éditeurs tiers, pour contribuer à ses projets. Halo: The Master Chief Collection et les récents jeux Gears of War se sont appuyés sur beaucoup de travail d’autres équipes.

En effet, le prochain Age of Empires 4 a été co-développé par Relic, propriété de Sega. Microsoft a même fait appel à un autre studio Sega, Creative Assembly, pour développer Halo Wars 2.

Perfect Dark n’a pas encore de date de sortie, mais vous ne devriez probablement pas vous y attendre de si tôt.