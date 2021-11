Il y a une récompense de 5 000 $ pour quiconque peut trouver ces pistes F-Zero «perdues»

Image : Nintendo

Bien avant que les DLC ne fassent partie intégrante de notre vie de jeu, Nintendo a innové avec son service Satellaview pour la Super Famicom. En utilisant des diffusions par satellite, ce système a permis aux joueurs de télécharger et de stocker des jeux sur des packs de mémoire BS-X réinscriptibles spéciaux – et la préservation de ces titres est devenue une entreprise sérieuse pour de nombreux fans, car ils n’ont jamais obtenu de versions physiques officielles et risquent d’être perdus. pour toujours.

L’un de ces conservateurs s’appelle Porthgeidwad, et ils ont mis en place une sélection de morceaux pour Satellaview BS F-Zero Grand Prix 2, une suite exclusive à Satellaview du F-Zero original : Forest I, Forest II, Forest III, Metal Fort I et Metal Fort II. Ces pistes ont été diffusées chaque semaine, avec Forest I et Forest II à venir dans la semaine 1 et la semaine 2 contenant Forest III, Metal Fort I et Metal Fort II.

Quiconque pourra trouver toutes ces pistes sera récompensé de 5 000 USD, la moitié du montant provenant de Porthgeidwad et l’autre d' »un autre utilisateur qui souhaite actuellement rester anonyme ». Le but est d’obtenir les pistes soit sur un pack mémoire physique BS-X soit sur un dump ROM :

Ces ROM proviennent de packs mémoire BS-X. La chose étrange est que pour F-Zero sur Satellaview, c’est sous un type de fichier différent de la normale appelé « soundlink ». Ceux-ci lors de leur première apparition sur le panier lorsqu’ils sont activés n’affichent/lisent pas ce type de fichier, donc le seul moyen de savoir s’il existe est de vider les informations des packs BS-X et de les afficher sur un PC.

Comme l’a noté Porthgeidwad, le temps est essentiel ici, car les packs de mémoire BS-X ont une durée de vie limitée :

Les packs mémoire BS-X sont connus pour souffrir de la dégradation des données (ce qu’on appelle la « pourriture des bits ») et que s’ils ne sont pas vidés maintenant, il y a une chance qu’ils aient mal tourné. Plus comme une loterie à ce stade. Si vous avez un chariot BS-X qui traîne avec apparemment rien dessus, videz les informations et voyez s’il contient quelque chose.

Si vous avez des packs BS-X qui traînent et que vous n’avez pas encore étudiés correctement, c’est le moment.