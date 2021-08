Il y a une révolution qui se prépare dans la technologie de la vie intelligente

De nos jours, tout est étiqueté comme une « révolution » de la technologie. Il y a la révolution des véhicules électriques, la révolution de la conduite autonome, la révolution des énergies propres, la révolution du commerce électronique, etc.

Tout est une révolution.

Maintenant, vous pourriez dire que ce sont tous des termes impropres et que le marché est hyperbolique à propos de ces technologies. Ou, plus précisément, vous pourriez dire que ce n’est qu’un signe des temps. Le monde change plus vite que jamais, donc tout est littéralement révolutionné par la technologie.

C’est juste ce que c’est. La technologie conquiert le monde, de sorte que chaque aspect de votre vie quotidienne traverse une mini-révolution qui lui est propre.

Maintenant, la clé pour investir dans ces mégatendances est d’investir dans ces révolutions avant tout le monde. C’est à ce moment-là que l’on gagne beaucoup d’argent – ​​lorsque vous vous lancez dans une révolution technologique, avant que quiconque n’en ait entendu parler, et que vous achetez une action à des prix très bas.

Ensuite, tout le monde entend parler de la révolution, ils se précipitent tous sur les actions que vous possédez et les prix montent en flèche.

C’est le clé à investir dans les révolutions technologiques.

Allez-y d’abord, puis profitez-en.

Dans cet esprit, j’aimerais vous présenter une révolution technologique dont 99% des gens n’ont probablement pas encore entendu parler : La révolution du bâtiment intelligent.

Grâce à Internet, au cloud computing et à l’intelligence artificielle, le monde entier devient “intelligent. “

Les voitures sont devenues des voitures intelligentes connectées à Internet qui pouvaient être couplées avec votre téléphone, jouer à la radio satellite, passer des appels et vous déplacer en ville.

Les téléphones sont devenus des smartphones capables de surfer sur Internet, de faire des calculs, de prendre des photos et d’enregistrer des vidéos.

Fondamentalement, la plupart des choses qui existaient au début des années 2000, sont toujours là – ce ne sont que des versions « intelligentes » de ce qu’elles étaient il y a 20 ans.

À l’heure actuelle, tout le battage médiatique dans cette soi-disant révolution intelligente est dans maisons intelligentes. Presque toutes les grandes entreprises technologiques – d’Apple à Google en passant par Amazon et Facebook – développent des éléments tels que des haut-parleurs intelligents, des thermostats intelligents, des sonnettes intelligentes, etc., pour aider les consommateurs à moderniser leur maison.

Tu sais ça. Je sais ça. Nous savons tous cela. Alors… où est le gros avantage ici ?

Eh bien, ces solutions ne concernent que les maisons unifamiliales.

Mais qu’en est-il Tours d’appartements? Environ la moitié du monde y vit. Ou bureaux intelligents? Oui, la plupart du monde va encore au bureau.

Ceux-là aussi doivent être intelligents. L’avenir est un avec les maisons intelligentes, les appartements intelligents, les bureaux intelligents, les stades intelligents, les restaurants intelligents – chaque espace de vie et de travail sera intelligent un jour.

Maintenant, le fait est que ces espaces multi-personnes ne peuvent pas être modernisés avec des solutions simples de maison intelligente unifamiliale comme votre haut-parleur intelligent Alexa ou votre sonnette Ring, car la dynamique des espaces multi-personnes est unique et distincte de la dynamique de la maison unifamiliale. espaces – c’est-à-dire qu’il y a des centaines de portes et de serrures, contre une poignée, et il y a une salle de courrier centrale, contre une porte d’entrée, et tout le monde a des listes d’invités différentes, contre une liste d’invités… et ainsi de suite…

Autrement dit, il existe un énorme l’occasion pour une nouvelle catégorie de solutions de travail et de vie intelligentes pour les espaces multi-personnes d’émerger au cours de la prochaine décennie – la technologie de bureau et d’appartement intelligent, si vous voulez.

Avec environ 160 millions d’immeubles d’appartements et de bureaux rien qu’aux États-Unis et en Europe, ce marché sera énorme. Le marché résidentiel à lui seul est évalué à plus de 140 milliards de dollars. Nous estimons que le marché des espaces de bureaux pourrait ajouter 60 milliards de dollars supplémentaires en valeur marchande.

Nous parlons donc d’une révolution du bâtiment intelligent de 200 milliards de dollars – qui ne prend même pas en compte les restaurants ou les stades – qui est en cours en ce moment.

Et devine quoi?

Une petite entreprise technologique fraîchement cotée en bourse est à l’épicentre de tout.

Nous venons d’ajouter ce petit stock à notre Portefeuille Hypercroissance 1 à 30, qui est un portefeuille d’élite de neuf petites actions à hypercroissance dans notre service de conseil en investissement ultra-exclusif Investisseur à un stade précoce.

Le fil conducteur entre ces actions ? Ils ont tous un potentiel de hausse d’au moins 30X.

Ouais. Vous avez bien entendu. Neuf choix d’actions. Le tout avec un potentiel de hausse de 30X.

Nous plaidons pour que chacun de ces titres connaisse une croissance exponentielle. Cliquez simplement ici pour lire nos recherches par vous-même.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.