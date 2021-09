Il y a une vente massive d’Amazon sur l’essentiel de la cuisine pour une journée seulement

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La mise à niveau de votre cuisine est quelque chose que vous pouvez progressivement faire. Vous aurez rarement la possibilité de faire une refonte massive de tous vos appareils de cuisine, à moins que vous ne les obteniez tous pour, disons, votre mariage. Mais la plupart des gens peuvent acheter quelques articles ici et là chaque fois qu’ils sont en vente. L’un des meilleurs endroits pour les rechercher est sur Amazon. vous pourrez probablement trouver de bonnes affaires sur des articles de cuisine tout le temps. En ce moment, vous pouvez obtenir plus de 20 $ de rabais sur Pot instantané Vortex Plus, qui est une friteuse à air 6 en 1 qui peut faire tellement de choses. Mais si vous avez déjà une friteuse à air, il y en a une autre vente d’articles de cuisine se passe en ce moment que vous devez être à l’écoute.

Cette vente d’articles de cuisine a des offres fantastiques de Power XL et Copper Chef que vous allez adorer. Que vous soyez à la recherche d’ustensiles de cuisine en cuivre, d’une machine à pâtes ou d’un gril électrique d’intérieur, cette vente vous couvre. La meilleure partie de cette vente est que vous pouvez économiser jusqu’à 32% sur plusieurs articles ici. Ce sont des économies dont tout le monde peut être satisfait. En savoir plus sur l’événement ci-dessous.

Une partie de cette vente d’articles de cuisine vous livre de nouveaux ustensiles de cuisine

Après un certain temps, vos casseroles et poêles seront forcément sales et prêtes à être remplacées. Cela arrive à tout le monde. Si ce moment pour vous est maintenant, le Ensemble de casseroles rondes Copper Chef Cookware 9 pièces est parfait. Dans celui-ci, vous obtiendrez une casserole de 5,8 pintes avec un couvercle en verre de 10″, une casserole de 2,8 pintes avec un couvercle en verre, une casserole de 1 pinte, une poêle à frire ronde de 10″, une poêle à frire ronde de 8″, 9 Panier à frites rond de ″ x 3,5″ et plateau à vapeur de 9″. Ils sont tous antiadhésifs avec un revêtement Cerami-Tech avancé, leur nettoyage est donc simple. Vous pouvez utiliser de l’eau chaude avec un savon doux.

Chaque casserole est dotée d’une plaque à induction innovante en acier inoxydable intégrée directement dans le fond. C’est ce qui aide à répartir la chaleur uniformément pendant la cuisson. Chaque casserole est résistante à la chaleur jusqu’à 850°F. Peu importe le type de cuisinière que vous avez, car cela fonctionne avec tous. L’ensemble de casseroles de 9 pièces est réduit à seulement 84 $, vous permettant d’économiser 35,99 $. Mais si vous ne voulez pas autant de casseroles dans le cadre de la vente d’articles de cuisine, vous pouvez également opter pour le Ensemble de poêles à frire 3 pièces. Cela a une poêle à frire de 8 pouces, 10 pouces et 12 pouces et ne coûte que 42 $. Vous pouvez également accrocher Poêle à frire ronde de 10 pouces avec couvercle pour seulement 28 $.

Plus d’électroménagers disponibles

Les Gril et plaque chauffante d’intérieur amovibles électriques sans fumée Power XL sont idéales pour tout barbecue. Cela vous offre une surface de cuisson de 13,75 “x 8” que vous pouvez utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur. Il peut griller trois carrés de côtes levées, huit gros hamburgers ou des protéines et des légumes ensemble. Il est également doté de la technologie Cerami-Tech qui répartit la chaleur uniformément et garantit que les aliments ne collent pas. Il a un bac d’égouttement d’huile qui attrape la graisse et la graisse. Normalement, vous paieriez un peu moins de 100 $ pour cela. Mais dès maintenant, obtenez-le pour seulement 79 $ !

Intéressé par la cuisine italienne ce soir ? Les EMERIL LAGASSE Pâtes & Au-delà est un fabricant automatique de pâtes et de nouilles. Mais c’est aussi un extracteur de jus lent, vous donnant la possibilité de faire des pâtes et du jus. Il est livré avec huit disques de façonnage des pâtes, un coupe-pâtes/nouilles, une tasse à mesurer sèche, une tasse à mesurer pour liquide, une spatule et un outil de nettoyage, une brosse de nettoyage et deux livres de cuisine Emeril. Vous préparerez jusqu’à une livre de pâtes en quelques minutes, en nourrissant votre famille et vos amis. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec cela et c’est à seulement 149,99 $, vous faisant économiser 70 $ !

