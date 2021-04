Il y a une vente secrète pour les membres Prime sur les écouteurs à réduction de bruit Sony – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Si jamais il y avait un moment pour mettre à niveau votre expérience audio personnelle et choisir une paire de Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH1000XM3, c’est maintenant le moment. Ces écouteurs se vendent environ 350 dollars et les gens ont envahi Amazon l’année dernière lorsqu’ils sont tombés à 278 dollars le vendredi noir.

Aujourd’hui, il y a une vente secrète sur Amazon qui réduit la bien-aimée Casque Sony WH1000XM3 à un prix bas de tous les temps de seulement 228 $, battant la réduction du Black Friday par un impressionnant 50 $! Le hic, c’est que cette offre n’est disponible que pour les abonnés Amazon Prime, donc tout le monde devra payer le prix fort.

Les écouteurs Sony WH1000XM4 de nouvelle génération très attendus de Sony ont finalement été lancés l’année dernière après ce qui semblait être une attente qui allait durer éternellement. Ils coûtent 350 $ et ils valent chaque centime. Avant de commander une paire, cependant, il y a quelques choses importantes que vous devez savoir.

Tout d’abord, il s’agit certainement d’une mise à niveau par rapport aux écouteurs ANC WH1000XM3 de la génération actuelle, mais pas nécessairement de toutes les manières que vous pensez. Sony n’a pas fait de gros changements comme l’ajout de nouveaux pilotes ou la modification du réglage. En fait, il n’y a même pas de changements majeurs dans la technologie de réduction du bruit bien-aimée que Sony utilise. Au lieu de cela, vous obtenez un ANC légèrement modifié, une prise en charge de plusieurs connexions de périphériques, une détection d’usure et 5 micros pour une meilleure qualité des appels vocaux. Vous bénéficiez également de la technologie de conversion ascendante DSEE Extreme de Sony, qui est certainement appréciée.

Ce sont toutes d’excellentes mises à jour et vous les obtenez toutes à peu près au même prix que Sony facture pour le modèle WH1000XM3 actuel. Ce que vous devez vous demander, cependant, c’est si ces mises à niveau valent 120 $. Pourquoi? Parce que c’est la réduction qu’Amazon propose sur le Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH1000XM3 à l’heure actuelle!

C’est vrai, Amazon a réduit ces écouteurs ANC sans fil de pointe au prix le plus bas de tous les temps lors de sa vente Gold Box d’une journée. Les écouteurs WH1000XM3 sont tombés à 278 $ pour le Black Friday l’année dernière et ils ont volé des étagères. Bien sûr, ils font partie des meilleurs écouteurs ANC sans fil de la planète, il est donc facile de comprendre pourquoi une réduction de 70 $ exciterait les gens. Mais la grande vente d’un jour d’aujourd’hui réduit ces superbes écouteurs au prix le plus bas de tous les temps, vous devrez donc être fou pour laisser passer cette opportunité si vous envisagez de passer à une paire d’écouteurs Sony ANC.

Voici les principaux détails de la page produit:

ANNULATION NUMÉRIQUE DU BRUIT: L’ANC à la pointe de l’industrie offre une expérience personnalisée et pratiquement insonorisée APPEL TÉLÉPHONE: Un micro intégré vous permet de prendre des appels mains libres. ASSISTANT VOCAL: Alexa est activée pour l’accès vocal à la musique, aux informations et plus encore. Activez avec une simple touche MODE ATTENTION RAPIDE: Couvrez l’oreillette droite pour baisser votre musique pour une conversation instantanée et facile assistant vocal et prenez des appels téléphoniques LONGUE DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE: une seule charge fournit jusqu’à 30 heures d’autonomie pour une écoute fiable toute la journée CONFORTABLE À PORTER: écouteurs pliables ergonomiquement repensés pour un voyage / confort d’écoute faciles DANS LA BOÎTE: casque pliable, étui de transport , câble de charge et câble audio pour une connexion filaire Avec notre nouveau processeur de suppression de bruit HD QN1, la puissance de suppression du bruit est considérablement améliorée. Avoir un processeur NC dédié garantit également que la reproduction de votre musique n’est jamais compromise en raison des performances du processeur.

Casque Sony WH1000XM3 à réduction de bruit, casque sans fil Bluetooth sur l’oreille – Noir (… Prix courant: 348,00 $ Prix: 228,00 $ Vous économisez: 120,00 $ (34%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

