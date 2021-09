Il y a une vie officielle est étrange: liste de lecture Lo-Fi True Colors

Image : Deck Neuf Jeux

Bien sûr, bien sûr, d’accord, cela intéresse probablement des types de personnes très spécifiques – mais si c’est vous, alors félicitations, mon ami. Vous venez de trouver la bande originale de vos prochaines heures.

À ce stade, vous avez probablement déjà entendu parler de la radio hip hop lo-fi – des rythmes pour étudier/se détendre, une liste de lecture sans fin de style radio qui ne contient que de la musique douce et non distrayante, parfaite pour étudier/ détendez-vous. C’est devenu visuellement synonyme de “Lofi Girl”, une animation dans un style anime d’une fille écrivant dans un cahier avec des écouteurs.

Image : Fille Lofi

En créant la version d’Alex Chen de Lofi Girl, Deck Nine a inclus des références à Life is Strange (Hot Dog Man!) Et de nombreuses lignes de voix du jeu parsemées entre les chansons. De plus, c’est une liste de lecture d’une heure assez agréable à écouter pendant que vous travaillez (ou étudiez/détendez-vous), et bien que les noms des chansons ne soient pas répertoriés, nous supposons qu’ils proviennent tous du jeu lui-même.

Malheureusement, nous ne pourrons pas vérifier jusqu’à ce que Life is Strange: True Colors arrive sur Nintendo Switch, et nous ne savons pas encore quand. Le jeu est sorti sur toutes les autres plateformes la semaine dernière, le 9 septembre. Regardez cet espace pour plus de détails tels que nous les connaissons!