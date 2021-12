« Il y a ‘vitro’, chauffage et four ; mais nous ne les utilisons pas « 

26/12/2021 à 17:05 CET

Rocío Cantero

Entrez simplement dans la cuisine il est évident que sur la plaque vitrocéramique il y a une cuisinière à gaz avec deux brûleurs, reliée à une bouteille de butane, et une autre bouteille à côté en réserve. Il y a aussi un four et un micro-ondes, non utilisés ; le même que le chauffage par conduit d’air que la maison a (également électrique), comme le révèle le bouton de commande désactivé dans le salon, où même à midi le manteau ne gêne pas. Dans la maison qu’ils partagent les familles de Yessenia Vázquez et Tatiana Vidal à Cáceres il y a les ressources, mais pas les moyens financiers, pour payer sa mise en œuvre. C’est ce qu’on appelle la précarité énergétique et c’est l’une des formes de vulnérabilité qui touche de nombreuses familles à des degrés divers. « Nous consommons peu d’énergie car le coût est très élevé et pour le moment nous n’en avons pas les moyens », reconnaît Yessania Vázquez.

La nourriture est fournie, en partie, dans la soupe populaire des Sœurs de la Charité, à laquelle elles se rendent chaque jour pour les rations des trois adultes et des quatre enfants entre 2 et 15 ans. qui vivent dans la maison. « Grâce à cela, nous n’avons pas à dépenser pour la cuisine », dit-il. Pour le reste, « on s’est débrouillé avec le réchaud au butane ; le micro-onde et le four ne nous sont pas venus à l’idée de les allumer ». De plus, au lieu de brancher le chauffage pour toute la maison, « on utilise des aérothermes dans les chambres pour les chauffer un peu ; mais avec précaution, car sinon, on ne pourra pas payer la facture », prévient-il. Ils les allument une heure tous les soirs, avant de s’endormir et accélèrent également les douches au maximum pour que la consommation ne monte pas en flèche avec l’eau chaude.

Tenant compte, les seuls appareils électriques qui sont utilisés dans la maison sont le réfrigérateur, la machine à laver et « pendant un moment la télé, mais peu », précise Yessenia.

Chaque kilowatt compte, chaque kilo de gaz aussi quand le seul revenu est rare et sporadique, quand quelqu’un appelle l’une des deux belles-sœurs pour des tâches de nettoyage.

Le mari d’Essenia, Luis, n’a encore rien trouvé au cours des deux mois que les deux familles ont passé en Espagne, après avoir quitté précipitamment la Colombie. C’est à la suite d’un incident dans le restaurant que l’un d’eux a couru et qui leur a fait craindre pour la famille, selon ce qu’ils disent. Depuis leur arrivée à Cáceres, c’est Cáritas qui les soutient, à la fois pour trouver un logement, pour scolariser les enfants, ou pour faire face à une partie du paiement des fournitures. Leur situation n’étant pas régularisée, ils n’ont accès à aucune des aides qui existent pour les familles vulnérables. « L’aide de Cáritas est très importante et nous essayons d’apporter ce que nous pouvons. C’est pourquoi nous voulons seulement que le temps passe et que nous puissions commencer à travailler », disent-ils.

Aide double

De Cáritas Diocesana Coria-Cáceres, ils rappellent que dans le rapport général « Analyse et perspectives 2021 », ils soulignent déjà que les familles dans lesquelles la crise a eu le plus d’impact covid sont ceux avec des mineurs et ceux dont le pays d’origine est un facteur déterminant dans leur situation. Ce rapport souligne que la grande pauvreté n’a cessé d’augmenter et que 25 % des ménages connaissent de graves difficultés. « La réalité qui nous est présentée dans Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres n’est pas loin de celle mentionnée ci-dessus au niveau national », soulignent-ils de l’organisation.

Rosa Infantes, de la paroisse Cáritas de Badajoz. | Santi García

« Nous leur disons d’affecter ce qu’ils gagnent au loyer et aux fournitures, et nous leur donnons à manger », Rosa Infantes

De nombreuses personnes arrivent dans les centres Caritas paroissiaux qui sont déjà « accumulateurs de crises », qu’ils ne répondent pas à leurs besoins essentiels et qu’il leur est également impossible d’accéder à la couverture sociale des aides proposées par l’administration publique. Comme les familles de Yessenia, Luis et Tatiana, ils vont à Cáritas en dernier recours, cherchant de l’aide pour couvrir les paiements de base du logement, qu’il s’agisse de loyer ou de fournitures.

Avec le coût élevé des fournitures et frais de logement, les demandes et le montant ont augmenté au cours de la dernière année. Dans la ville de Cáceres, des aides ont été octroyées à 185 bénéficiaires tout au long de 2021 pour le paiement de fournitures, représentant un total de 195 aides pour l’électricité, le gaz et l’eau. En 2020, il y avait 166 bénéficiaires et 174 subventions directes. « Mais la dépense économique totale pour payer les fournitures aux ménages les plus défavorisés et les plus pauvres a pratiquement doublé par rapport à l’année précédente », soulignent-ils. Les factures sont devenues plus chères.

Dans le cas de Badajoz, ils n’ont pas le sentiment que la demande de Caritas a particulièrement augmenté, même s’ils pensent que cela est également dû aux aides directes que le conseil municipal a accordées à la fin de cette année. Ils ont dû clore l’appel à l’avance car ils avaient dépassé la limite et cela s’ajoute à l’aide en fournitures minimales vitales que chaque année la Junta de Extremadura et les consistoires gèrent via leurs services sociaux. Le problème est que ces subventions, qui sont convoquées au mois de mars, ne parviennent pas à tout le monde.

Dans le cas de Cáritas Diocesana de l’archidiocèse de Mérida-Badajoz, ils ne disposent pas de données à jour, ce qui rend difficile de connaître la réalité des familles vulnérables qui restent en dehors des marges de l’aide publique. Le sentiment là-bas est que les demandes ne dépassent pas celles des autres années, « mais il faut remarquer l’augmentation du prix des fournitures, même si ce n’est pas quelque chose qui a été influencé », explique Teresa Castellanos, coordinatrice de l’équipe d’animation communautaire. . La preuve en est que dans certaines délégations paroissiales, comme celle de San Fernando, ils ont transféré l’intention de changer les normes établies pour les soins, car ils comprennent qu’ils ne s’adaptent pas à la réalité. Ils ont stipulé que le coût d’une famille avec un ou deux membres peut être de 100 euros. Mais ils envisagent d’augmenter le chiffre car ils considèrent qu’il est désormais plus élevé avec les augmentations de l’électricité.

Teresa Morientes, de la Croix-Rouge. | Silvia Sánchez Fernández

« Depuis que le prix de l’électricité a commencé à monter en flèche, nous avons travaillé pour baisser la facture », Teresa Morientes

La ligne directrice qu’ils fixent aux familles qu’ils aident est « que le peu qu’ils gagnent soit affecté au loyer et aux fournitures, car nous nous occupons de leur fournir de la nourriture », explique Rosa Infantes, responsable de la Caritas paroissiale de San Roque à Badajoz, au service environ 90 unités familiales. Même comme ça, « parfois ils viennent vers vous avec beaucoup de reçus qu’ils n’ont pas pu payer « , compte. Ils sont parfois élevés car les propriétaires du logement dans lequel ils résident ne font pas les fournitures au nom du locataire, une des conditions exigées pour pouvoir accéder au bonus social ou à l’aide des minima vitaux.

Formation à la lecture de la facture

La stratégie de la Croix-Rouge est de travailler sur une consommation plus efficace. Lorsque le prix de l’électricité a commencé à monter en flèche pendant les mois d’été, l’ONG a commencé à contacter des utilisateurs extrêmement vulnérables parmi les 4 000 familles qu’elle dessert dans la région. « Nous leur avons expliqué comment cela pouvait les affecter, comment ils devaient mettre la machine à laver pour qu’ils puissent économiser. Et nous les avons également avertis de revoir la facture pour voir quand ils ont passé plus ou moins là-bas », explique Teresa Morientes, du département d’intervention sociale de la Croix-Rouge à Cáceres. Dans certains cas, ils ont également payé pour l’approvisionnement, bien que plus sporadiquement, si les services sociaux ne pouvaient pas faire ou s’ils n’ont pas pu trouver le montant dû.

De plus, la Croix-Rouge travaille avec une application qui permet aux familles de faire un diagnostic énergétique. « On leur pose une série de questions sur la situation de la maison, s’ils ont de l’humidité, s’ils sont vieux et s’ils utilisent du gaz ou du diesel… », explique Morientes à titre d’exemple de la procédure. Avec les conclusions, ils les conseillent sur s’ils doivent changer la puissance de la lumière, les habitudes ou même l’entreprise d’approvisionnement. Aussi s’ils ont besoin d’entreprendre une réforme. « Par exemple, nous voyons qu’il est important qu’ils changent les vitres. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, mais nous les aidons à trouver quelqu’un qui peut le faire pour un prix qu’ils peuvent se permettre », dit-il. Dans les familles plus en difficulté, ils ont également livré des kits d’ampoules basse consommation ou de coupe-froid à placer sur les portes et les fenêtres. Que si la pauvreté ne permet pas d’apporter de la chaleur à la maison, au moins le passage au froid est coupé.

66 000 familles bénéficient d’un bonus social

En Estrémadure, 65 862 familles bénéficient du bonus social, une réduction sur la facture d’électricité réglementée par le gouvernement, qui vise à protéger les ménages considérés comme vulnérables. Les utilisateurs doivent le traiter directement auprès des compagnies d’électricité dès lors qu’une série d’exigences sont remplies, dont celle d’être considéré comme un client présentant un certain degré de vulnérabilité (client vulnérable, client gravement vulnérable ou client gravement vulnérable à risque d’exclusion sociale). De plus, pour accéder à l’aide, vous devez avoir souscrit un tarif d’électricité PVPC (avec ou sans discrimination horaire) et une puissance égale ou inférieure à 10 kW dans la résidence habituelle. Pour cela, la personne qui en fait la demande doit être titulaire du contrat, ce qui rend parfois difficile pour ceux qui en ont besoin d’en bénéficier, notamment dans le cas de ceux qui sont plus à risque d’exclusion, qui sont aussi ceux qui ont les plus difficiles pour accéder à un logement. L’aide oscille entre 60% et 70%, avec la modification des critères que le gouvernement a introduit jusqu’en mars 2022 en raison de la hausse des prix de l’électricité. Les bénéficiaires du bonus social électricité sont également les bénéficiaires du bonus thermique pour réduire la facture de consommation de gaz.

« Il est vrai que les demandes que nous recevons de personnes intéressées à profiter du bonus social ont beaucoup augmenté », souligne Elena González, de l’Union des consommateurs d’Estrémadure (Ucex). Selon lui, les mesures adoptées, tant au niveau de la baisse des impôts que de l’augmentation des aides de la prime sociale, allègent la situation de nombreuses familles.