il y aura des pandémies encore pires pour des raisons environnementales

27/05/2021 à 10h50 CEST

Les scientifiques disent que nous vivons à «l’ère des pandémies». Et que ne fait que commencer: il y aura des crises pires. «Les pandémies émergeront plus fréquemment à l’avenir, se propageront plus rapidement, auront un impact plus important sur l’économie mondiale et pourraient tuer plus de personnes que le COVID-19». Derrière il y aura, très souvent, des raisons environnementales.

C’est le sombre présage lancé par un groupe international de 22 experts, qui ont alerté les États pour qu’ils adoptent des mesures pour minimiser les facteurs de risque, notamment la déforestation et le commerce des espèces sauvages.

Covid-19 est la sixième pandémie mondiale depuis la grippe en 1918, et bien qu’elle ait son origine dans des microbes portés par des animaux – comme toutes les pandémies – son apparition a été motivée “entièrement par les activités humaines”, indique le rapport scientifique préparé dans un atelier. sur la biodiversité et les pandémies convoquée par la Plateforme intergouvernementale scientifique et réglementaire sur la diversité biologique et les services écosystémiques (IPBES), un organisme indépendant composé de représentants de 137 pays.

Le «problème & rdquor; est qu’on estime que 1,7 million de virus “non découverts” existent chez les mammifères et les oiseaux, dont jusqu’à 827 000 pourraient avoir la capacité d’infecter les humains.

Les scientifiques disent que pour échapper à cette «ère de pandémies»; «Un changement transformateur dans l’approche globale de la lutte contre les maladies infectieuses: il faut passer de la réaction à la prévention».

«Il n’y a pas de grand mystère sur la cause de la pandémie de covid-19 ou de toute pandémie moderne. Les mêmes activités humaines qui entraînent le changement climatique et la perte de biodiversité créent également des risques de pandémie à travers leurs impacts sur notre environnement », a déclaré Peter Daszak, président de l’EcoHealth Alliance et directeur de l’atelier.

«Les changements dans la façon dont nous utilisons les terres, l’expansion et l’intensification de l’agriculture et le commerce, la production et la consommation non durables perturbent la nature et augmenter les contacts entre la faune, le bétail, les agents pathogènes et les humains. C’est le chemin qui mène aux pandémies », a ajouté Daszak.

Par passif, le risque de pandémie peut diminuer «significativement». si les activités humaines qui entraînent la perte de biodiversité sont réduites, grâce à «une plus grande conservation des aires protégées»; et «avec des mesures qui réduisent l’exploitation non durable des régions à forte biodiversité». Cela réduira les contacts entre la faune, le bétail et les humains, ce qui “aidera à prévenir la propagation de nouvelles maladies”, indique le rapport.

Malgré le fait que la science a une «capacité toujours croissante»; pour prévenir les pandémies, «à l’heure actuelle, la façon dont nous les combattons l’ignore largement. Notre approche est au point mort: nous comptons toujours sur les tentatives de contenir et de contrôler les maladies après leur apparition, par le biais de vaccins et de traitements, a noté Daszak, qui a plaidé en faveur de la prévention.

Le rapport indique que s’appuyer sur les réponses à la maladie après son apparition, avec des mesures de santé publique et des solutions technologiques, en particulier la conception et la livraison rapides de nouveaux vaccins et thérapies, c’est “un chemin lent et incertain& rdquor;.

Les experts estiment que le coût de la réduction des risques pour prévenir les pandémies est 100 fois inférieur à celui d’y réagir. Le rapport décrit les options qui permettraient de réduire et de faire face au risque de pandémie:

–La création d’un Conseil intergouvernemental pour que la prévention de la pandémie offre aux dirigeants politiques les meilleures connaissances et preuves scientifiques sur les maladies émergentes; prédire les zones à haut risque; évaluer l’impact économique des pandémies potentielles et mettre en évidence les lacunes de la recherche.

–Fixez des buts ou des objectifs dans le cadre d’un accord ou d’un traité international.

-Institutionnaliser l’approche de “ Une santé ” (un concept lancé par l’Organisation mondiale de la santé animale, qui déclare que la santé humaine et animale est interdépendante et liée aux écosystèmes) pour créer des plans de préparation à une pandémie, améliorer les programmes de prévention et enquêter et contrôler les flambées.

-Développer et intégrer évaluations d’impact sur la santé des risques de maladies émergentes et de pandémie dans les grands projets de développement et d’utilisation des terres.

-Assurez-vous que le coût économique des pandémies prise en compte dans les politiques et stratégies de consommation, de production et du gouvernement.

-Promouvoir les changements réduire les taux de consommation, l’expansion agricole et le commerce mondialisés qui ont conduit à des pandémies. Par exemple, appliquer des taxes ou des prélèvements sur la consommation de viande, la production animale et d’autres formes d’activités pandémiques à haut risque.

-Réduire les risques de maladies zoonotiques dans le commerce international des espèces sauvages grâce à un nouveau partenariat intergouvernemental sur «la santé et le commerce; réduire ou éliminer les espèces à haut risque du commerce des espèces sauvages des maladies.

–Améliorer l’application de la loi sur tous les aspects du commerce illégal d’espèces sauvages et améliorer l’éducation de la communauté sur les risques sanitaires du commerce d’espèces sauvages.

–Valoriser la participation et les connaissances des peuples autochtones et les communautés locales dans les programmes de prévention de la pandémie, pour parvenir à une plus grande sécurité alimentaire et réduire la consommation d’espèces sauvages.

–Améliorer la compréhension de la relation entre la dégradation et la restauration des écosystèmes, la structure du paysage et le risque d’émergence de maladies.

El informe tiene una sólida base científica: ha sido elaborado por expertos en campos tan diversos como epidemiología, zoología, salud pública, ecología de enfermedades, patología comparada, medicina veterinaria, farmacología, salud de la fauna silvestre, modelización matemática, economía, derecho y politiques publiques. Parmi eux, l’espagnol Unai Pascual, chercheur au Centre basque pour le changement climatique (BC3).

Le rapport de l’atelier IPBES sur la biodiversité et les pandémies: https://ipbes.net/sites/default/files/2020-12/IPBES%20Workshop%20on%20Biodiversity%20and%20Pandemics%20Report_0.pdf

