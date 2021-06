Il y aura deux septièmes à l’Est : les Sixers et les Hawks, jusqu’à la bataille finale

Non seulement l’affrontement électrique entre Nets et Bucks est allé jusqu’au dernier match de la série, c’est que l’autre éliminateur de la Conférence Est a suivi le même chemin. Sixers et Hawks joueront également le septième et là, ils décideront qui mérite d’aller en finale de conférence. Le ballon de match, si nous y mettons une comparaison de tennis, a été gaspillé avec Atlanta au service, car il a joué dans son propre pavillon et monter 3-2, et tout sera résolu au Wells Fargo Center de Philadelphie dans la nuit de dimanche à lundi à partir de 2h00 dans la zone péninsulaire espagnole.

Les visiteurs ici ont gagné 99-104 avec un coup de gouvernail en seconde période, beaucoup plus impliqués et dommageables dans ce qu’ils pouvaient le jeu face au ring de Trae Young, qui l’a combattu jusqu’au bout malgré cela.. Le meneur des Hawks est passé à 34 points et 12 points, avec même son père appuyant fort depuis la première rangée des tribunes pour que l’option ne leur échappe pas, mais les 24 points que Seth Curry et Tobias Harris ont respectivement contribué et le changement de mentalité au troisième quart ont ruiné la fête qui s’était montée dans la State Farm Arena.

L’intensité était la clé dans les premières mesures et les locaux se sont appuyés sur elle pour faire des dégâts et doivent forcer la machinerie au rival, qui vient déjà sans l’expert Danny Green et joue les clés pour voir s’il améliore son jeu dans cette série. Young savait choisir à chaque jeu si la meilleure option était, une fois dans la zone, de lancer ou de passer. Et il a tout fait rapidement, la langue tirée de celle de Philly. Onze remontaient les Hawks après un triple de Kevin Huerter. Les possessions étaient rapides du côté noir, qui voulait les funérailles du rival ce soir. Seth Curry, avec deux 3 points, a été celui qui a stoppé la montée des Géorgiens pour qu’ils ne prennent pas trop d’avantage et a également contribué à donner une certaine ténacité à la défense, notamment lors de la sortie de Thybulle. L’autre homme sur lequel s’appuyer, et plus sachant qu’ils ont besoin de plus de puissance sur la ligne extérieure, était le jeune Tyrese Maxey, qui est passé à 16 ans. À l’extérieur, seuls Young et Huerter étaient bons, pas de Bogdanovic, Williams ou autre, ce qui en dit long sur les défenses pratiquées par les garçons de Rivers le jour le plus demandé.

En seconde période, arrivés à quatre derrière, les Sixers étaient ce qu’on leur demandait. Le triple d’Embiid, le triple de Curry, le triple de Korkmaz et avec cela et une dose de haute intensité en défense, ils se sont mis en contrôle total du jeu. Le pavillon commençait à se taire. Il a dû être levé. Young l’a fait avec un coup dur pour Collins, qui a percuté Embiid et a causé la première friction difficile entre les deux. C’était à ce moment-là qu’ils étaient à sept minutes du quart ; Trae n’avait marqué aucun point jusqu’à présent. La base devait mettre les batteries et partir s’il le faisait : triple nettoyage. Curry et Maxey sont sortis pour qu’il reste dans une réaction un peu moins que fausse, mais il ne l’était pas. Il a pris une paire de blocs pour sa bravoure, mais a mis les Hawks en position de combattre le match alors qu’ils avaient une douzaine de points de retard. À mi-chemin du dernier quart, le deuxième et le plus fort affrontement entre Collins et Embiid pour lequel ils ont dû être séparés du terrain de jeu. Le public en a plus avec le piqué et Young, avec un triple sidéral incliné à droite, a mis les locaux à l’écart à deux minutes de la fin. Le joueur d’Atlanta All-Star a mal délégué à ses coéquipiers, il n’y avait plus de soufflet et Tobias Harris condamné dès les lancers francs pour nous rendre au septième et dernier match.