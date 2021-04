Il y aura du drame, prévient l’expert du WEF sur la réglementation Bitcoin

Ceux qui supervisent le secteur financier traditionnel ne laisseront pas seulement Bitcoin (BTC) s’égarer dans le coucher du soleil sans se battre.

C’est le sentiment exprimé par Sheila Warren, responsable de la blockchain et des actifs numériques du Forum économique mondial, qui a déclaré qu’un cycle de réglementation «dramatique» était sur le point d’arriver au Bitcoin et à l’espace plus large de la crypto-monnaie. Warren a déclaré à Bloomberg jeudi:

«Nous allons assister à une autre série de tentatives assez dramatiques pour réglementer cet espace. Comme il y a de plus en plus d’activité dans ces espaces, il y a de plus en plus de signaux de demande pour que les régulateurs s’engagent et s’impliquent.

Les commentaires de Warren sont arrivés quelques heures après que Coinbase soit devenu le premier échange de crypto-monnaie à lister ses actions sur le Nasdaq. Combinée à la montée en flèche de Bitcoin au cours de l’année écoulée pour atteindre de nouveaux sommets de près de 65000 dollars, les observateurs du secteur espéraient que la corrélation des deux conférerait une légitimité nouvelle à l’espace de la crypto-monnaie et inciterait peut-être les régulateurs à relâcher leurs doigts déclencheurs qui démangent.

Cette possibilité pourrait encore émerger comme une réalité, en particulier si l’approche recommandée par le commissaire aux valeurs mobilières, Hester Peirce, en matière de réglementation est prise en considération. Peirce a récemment suggéré que les projets de cryptographie devraient bénéficier d’une période de grâce de trois ans pour établir les opérations avant de devoir enregistrer tout jeton résultant en tant que sécurité – en supposant que certaines conditions soient remplies.

Entre autres choses, un réseau blockchain devrait prouver qu’il est suffisamment décentralisé à la fin de la période de trois ans afin d’éviter un examen plus approfondi de la SEC.

Mais Warren pense que l’examen est inévitable et a suggéré qu’il ne ferait qu’augmenter à mesure que le prix de Bitcoin augmentait encore. Warren a déclaré que la vague d’activité déclenchée par le boom de la crypto et la liste Coinbase n’était que le début du processus, pas le point culminant.

“Certains voient cela comme le sommet, je pense que c’est absolument faux”, a déclaré Warren.

La rhétorique émanant des entités gouvernementales sur la question de la réglementation des crypto-monnaies a tendance à se concentrer sur la protection des consommateurs – une préoccupation très réelle dans un secteur encore sujet aux piratages malveillants, aux escroqueries louches et aux bugs accidentels coûteux.

Cependant, les appels à la réglementation sont également motivés par une volonté naturelle des gouvernements de contrôler l’émission et la circulation de l’argent à l’intérieur de leurs frontières. La nature autonome et en roue libre de la crypto-monnaie constitue une menace sérieuse pour la prééminence des systèmes fiduciaires. La plupart des grandes économies sont déjà engagées dans le processus d’absorption de l’impact de la cryptographie par le biais de la fiscalité et de la réglementation, ou construisent des monnaies numériques de la banque centrale pour concurrencer et, éventuellement, la remplacer.