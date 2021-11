Il y aura moins de consoles PS5 ce jour férié en raison de problèmes d’approvisionnement

Sony ralentit la production de consoles PlayStation 5 (PS5), a rapporté Bloomberg mercredi.

Selon le rapport, Sony a réduit ses prévisions de production de 16 millions de consoles à 15 millions. La société a apparemment du mal à acquérir les composants nécessaires à la construction de consoles, ainsi que des contraintes d’expédition rendant difficile leur distribution. Donc, toute personne à la recherche d’une PS5 pendant ces vacances devra être très approfondie dans sa recherche.

Sony n’est pas non plus seul en ce qui concerne les problèmes de fabrication. Nintendo prévoit de produire beaucoup moins de consoles Switch en raison de la pénurie mondiale de puces. De même, Valve a dû retarder le lancement de son très attendu Steam Deck en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement. C’est donc un problème à l’échelle de l’industrie, c’est certain.

De nouvelles machines et des ennemis de retour avec une nouvelle létalité attendent Aloy dans Horizon Forbidden West. Guerrilla explique comment combattre ces ennemis : https://t.co/c0AE3apPCh pic.twitter.com/yEYnMlidXT – PlayStation (@PlayStation) 8 novembre 2021

C’est assez dommage d’entendre cela, car la PS5 est susceptible d’être en tête des listes de souhaits de nombreuses personnes cette saison des vacances, en particulier avec des jeux comme Grand Theft Auto Trilogy et Battlefield 2024 sortis cette semaine. Ensuite, il y a des offres de première partie à fort impact comme Horizon Forbidden West qui sortiront relativement bientôt.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

