“Il y aura moins d’options pour les surprises”

02/08/2021 à 09:28 CEST

Diego Botin, barreur du 49er. L’Espagnol à Tokyo 2020, remercié ce lundi pour le report de la ‘Medal Race’ à mardi en raison du manque de vent, car ceux qui sont “un peu mieux placés pour les médailles -ils sont deuxièmes du général-” en auront plus des conditions stables. et cela donnera moins d’options aux surprises. “

Le Santander, qui, avec son équipage, le Coruñés Iago López Marra, qui ont déjà concouru dans cette classe à Rio 2016, où ils étaient neuvièmes, ont souligné que “la vérité est qu’aujourd’hui était un jour très difficile à prévoir pour les météorologues car un front va arriver”.

“Nous savions qu’il y avait une possibilité que la régate n’ait pas lieu et nous étions préparés au cas où cela se produirait. L’organisation a décidé de l’annuler car il y avait beaucoup d’incertitude. Demain il y aura une bonne météo, il y aura de bonnes conditions de vent et nous aurons quatre finales“, a-t-il dit en allusion que la Medal Race of 49er. Oui 49er.FX, reporté ce lundi, se joueront mardi en même temps que ceux déjà programmés ce jour-là, ceux des classes Finlandais Oui Nacra 17.

C’est la première fois dans le programme de voile à Tokyo 2020, qui a rempli sa neuvième journée de compétition ce lundi, au cours de laquelle une journée dans les eaux d’Enoshima est complètement reportée, bien que précisément en 49er. Oui, deux manches des trois premiers sets ont été reportées et elles ont dû être rattrapées deux jours plus tard un jour de repos pour cette épreuve.

TIERS, AVEC OPTIONS OR

Les Néo-Zélandais Peter Burling et Blair Tuke (52 points) arrivent premiers dans la Medal Race et les Britanniques Dylan Fletcher et Stuart Bithell (56) deuxièmes avec les mêmes que Botín et López-Marra, qui sont troisièmes.

En quatrième position se trouvent les Allemands Erik Heil et Thomas Ploessel (66).