Il y aura plus d’antennes 5G pour couvrir la même zone qu’en 4G, mais on les verra moins : c’est ainsi qu’elles les imitent | La technologie

C’est ainsi que les opérateurs souhaitent camoufler leurs nouvelles antennes 5G afin qu’elles n’entrent pas en conflit avec l’environnement urbain.

Lorsque les différents opérateurs installent les antennes de nouvelle génération dans des environnements peu peuplés, il n’y aurait pas beaucoup de problèmes dans leur conception, mais lorsque ces antennes doivent être incluses dans un environnement urbain plus large peuvent être confrontés à différents problèmes éthiques qui traitent de son équilibre de conception avec l’environnement où il se trouve.

Et c’est que dans une société où la durabilité et l’équilibre sont de plus en plus importants, les opérateurs cherchent à réduire l’impact visuel des tours de stations de téléphonie mobile qui s’installent notamment en milieu urbain pour tenter de se fondre sur les toits et éviter qu’ils ne se heurtent à l’environnement.

Et maintenant, comme le rapporte le haut débit, ils installent de nouvelles antennes 5G camouflées d’opérateurs tels que Vodafone, Orange et Movistar et qui recourent à des solutions de mimétisme.

Les opérateurs misent ainsi sur des camouflages où la station de base est visuellement intégrée à l’environnement dans lequel elle se trouve. Par exemple, si l’antenne doit aller sur un toit, elle tentera de simuler une cheminée en métal ou en brique alors que si elle est à l’extérieur elle pourra même finir par recourir à des « poteaux » publicitaires.

Comme ils le commentent, la société Cantudo est l’un des fournisseurs habituels de ces principaux opérateurs et qu’elle expérimente déjà le mimétisme d’antennes au sein d’un environnement, pariant sur certaines qui ressemblent à des cheminées tant dans les bâtiments que dans les industriels.

Selon Telefónica, ces antennes intégrées à l’environnement « seront essentielles dans le déploiement de la 5G dans les centres-villes ».

Et c’est que les communes où l’on veut respecter l’environnement urbain, ces antennes peuvent simuler non seulement des cheminées, mais aussi des lampadaires ou différents mobiliers urbains et qu’ils remplaceront les panneaux traditionnels afin de réaliser une ville avec une esthétique plus cohérente.

De cette façon, ce type d’antennes 5G passera inaperçu de la grande majorité des mortels et il est probable qu’au-dessus de votre bâtiment vous finirez par avoir un certain type de cheminée supplémentaire qui n’était pas il y a quelques années, et qu’il est en fait une antenne camouflée. .