Il y aura plus de films de The Purge et certains détails sont déjà connus | Divertissement

Frank Grillo confirme qu’il sera de retour dans un sixième film de The Purge, dont le scénario serait déjà écrit par James DeMonaco.

Au sein des films d’horreur récents, une saga qui a généralement beaucoup plu est celle de The Purge, dont les films nous montrent un avenir pas trop lointain dans lequel le gouvernement des États-Unis a établi qu’une nuit par an serait la nuit de la purge, où tout type d’acte criminel serait gratuit.

Alors qu’il semblait que la saga avait pris fin avec The Infinite Purge, cette saga de films d’horreur a encore de la corde pendant un certain temps, confirmant l’achèvement d’une nouvelle livraison.

Cela a été confirmé Franck Grillo, acteur que nous avons vu dans Anarchy: The Night of the Beasts et Election: The Night of the Beasts, qui a commenté qu’il serait de retour dans un sixième film de La Purge, dont le script semble déjà prêt James De Monaco.

“Nous avons promis de faire La Purga 6 avec la direction de James DeMonaco”, a déclaré Grillo (via The Playlist). “C’est basé sur le personnage de Leo Barnes. Je suis excité. Il va m’envoyer le script. Il vient de le terminer.”

“Alors oui, je suis vraiment excité à ce sujet. J’adore faire les films Purge”, a poursuivi l’acteur. “Je suis excité, ils m’ont appelé et m’ont dit que James voulait en réaliser un de plus et j’ai dit:” Vous n’avez pas besoin de m’en dire plus. Je suis dedans. “

Pour le moment, on n’en sait pas plus nouveau film de La Purge, il faudra donc être au courant des nouvelles données officielles à son sujet. Bien sûr, nous espérons que la qualité s’améliore légèrement, puisque son dernier opus laissait un peu à désirer, comme nous le disions dans notre critique de The Infinite Purge.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.