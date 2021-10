Il y aura tellement de gens dans un costume de jeu de calmar à Halloween

À ce stade, il devrait être clair pour tout le monde que la série Squid Game en coréen de Netflix est devenue un phénomène comme le streamer n’en a jamais vu auparavant. Et cette semaine, Netflix a mis davantage de chiffres sur le succès de cette émission, qui parle d’un groupe de concurrents qui jouent à un jeu de survie mortel. Plus de 142 millions de foyers, selon Netflix, ont regardé la série au cours de ses quatre premières semaines sur la plateforme. Saturday Night Live, quant à lui, a produit un sketch assez mémorable sur la série le week-end dernier – et a proposé une chanson super entraînante à ce sujet, pour démarrer. En effet, un clip de cette chanson a été visionné près de 5 millions de fois sur YouTube. Et comme une autre indication de la popularité de la série Netflix ? Des tonnes de gens vont apparemment enfiler un costume de jeu de calmar cet Halloween.

À faire et à ne pas faire pour acheter des costumes de jeu de calmar

C’était probablement à prévoir. D’autant plus que Netflix a déclaré qu’il s’agissait du lancement le plus important jamais réalisé pour l’une de ses séries originales.

Une entreprise appelée Design Bundles a mené une étude et a découvert que les gens recherchent en ligne un « costume de jeu de calmar » à un rythme qui dépasse de loin les recherches d’autres personnages de la culture pop. En fait, selon CNN, l’étude de Design Bundles a révélé que les recherches de Squid Game représentaient près de 30 % des 11 recherches de costumes les plus populaires.

Les costumes de Squid Game vont être très populaires à Halloween – mais attention : la barre a été placée très haut par ces deux familles pic.twitter.com/Kgs3tdEOnO – Netflix (@netflix) 14 octobre 2021

Voici quelques conseils à garder à l’esprit, cependant, pour tous ceux qui parcourent des sites en ligne pour trouver le parfait costume de jeu de calmar :

Vérifiez la date de livraison proposée pour tout costume que vous avez en vue. Surtout avec la crise actuelle de la chaîne d’approvisionnement, la date de livraison estimée pour certaines de ces annonces est en fait post-Halloween. À la lumière de la popularité de l’émission, des tonnes d’annonces Amazon peuvent être trouvées auprès de nouveaux vendeurs sur le site. Beaucoup d’entre eux apparaissent également comme expédiés depuis la Chine. Acheteur méfiez-vous. Faites également attention à savoir si une annonce qui vous intéresse comprend des photos réelles du produit. S’il n’utilise que des images fixes de l’émission, par exemple, cela pourrait être un drapeau rouge.

La popularité de l’émission

Source de l’image : Netflix

Tout ce qui précède, cependant, nous rappelle néanmoins ce qui sera sans aucun doute la popularité durable de la série.

Nous ne savons pas encore s’il y aura ou non une saison 2. Bien qu’il soit ahurissant de penser que Netflix ne jetterait pas une somme d’argent obscène à l’équipe derrière le spectacle pour les inciter à revenir. D’autant plus qu’ils ont réussi le premier tour. La saison 1 s’est terminée sur une note ouverte – un autre signe positif.

Les critiques ont également été presque ravies de faire l’éloge de la série, qui bénéficie toujours d’un score de 92% de critiques sur Rotten Tomatoes au moment de la rédaction de cet article.

Costumes de jeu de calmar que vous verrez partout

Vous vous demandez quels costumes de Squid Game vous verrez dans votre quartier cette année ? Nous avons trouvé un tas sur Amazon qui fait déjà grimper les chiffres des ventes. Voici quelques-uns des plus populaires :