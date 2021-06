Il y aura un film sur le scandale Harvey Weinstein – The News of Chihuahua – Entre les lignes

Le cinéaste allemand Maria Schrader (« Unorthodox ») tournera un film sur comment le scandale entourant le producteur hollywoodien Harvey Weinstein a été révélé, l’agence Just Publicité a confirmé aujourd’hui une information publiée sur les portails américains.

Le projet intitulé « She Said » est basé sur le livre des reporters du « New York Times » Jodi Kantor et Megan Twohey et sera produit par le studio Universal Pictures.

Le film racontera comment les journalistes ont rendu public les plaintes contre le producteur de films Harvey Weinstein à l’automne 2017. Weinstein a été condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle. Il purge sa peine dans une prison de l’État de New York.

Carey Mulligan (« Jeune femme prometteuse ») et Zoe Kazan (« The Big Sick ») ont été choisies comme reporters. Les journalistes Kantor et Twohey, ainsi que Ronan Farrow de ‘The New Yorker, ont remporté un prix Pulitzer en 2018 pour leurs révélations.

Le sujet de “She Said” n’est pas Weinstein ou le scandale, a précisé l’agence.

Il s’agit d’une équipe de deux femmes journalistes qui ont refusé de se laisser dissuader de publier leur histoire révolutionnaire malgré la menace de poursuites et d’intimidation.

Il a dit qu’il sera raconté dans le style de films comme “Spotlight” et “The Untouchables”.

Le scénario est de la Britannique Rebecca Lenkiewicz (“Ida”). Brad Pitt est à bord en tant que producteur avec sa société de production Plan B Entertainment et le tournage devrait commencer cet été.

Schrader a réalisé la série Netflix “Unorthodox” aux États-Unis, pour laquelle il a remporté un Emmy Award pour la réalisation exceptionnelle dans une mini-série. La série raconte l’histoire d’une femme juive ultra-orthodoxe qui fuit son mari de New York à Berlin. Schrader est également connue comme actrice (“Aimée & Jaguar”).

Au Festival du film de Berlin, dont la deuxième partie débute ce mercredi sous la forme d’un festival d’été, le nouveau projet de réalisateur de Schrader, « I Am Your Human » sera projeté. Le film tourne autour de la question de savoir si l’on peut tomber amoureux d’un robot. Il met en vedette l’Allemande Maren Eggert et le Britannique Dan Stevens (“Downton Abbey”). Eggert joue un scientifique. La performance lui a valu un Ours d’argent à la Berlinale.

