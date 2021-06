Il y aura un film sur #MeToo et l’affaire Harvey Weinstein

Le film se concentrera sur les reporters Jodi Kantor et Megan Twohey, qui seront interprétées par Carey Mulligan et Zoé Kazan. Les deux actrices Han, amies de longue date, sont en pourparlers finaux avec Universal pour le film.

Crédit obligatoire : Photo de Lewis Joly / Piscine / Shutterstock (11875514d) Carey Mulligan arrive à la 93e cérémonie annuelle des Oscars, Arrivées, Los Angeles, USA – 25 avril 2021 (Shutterstock)

Après Promising Young Woman, le film sur Weinstein et #MeToo sera le deuxième film consécutif de Mulligan explorant les questions d’agression sexuelle, de consentement et de responsabilisation des auteurs masculins de violence sexuelle.

Le même auteur du rapport du New York Times, Kantor, a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Elle a partagé une capture d’écran de l’article de Deadline et a écrit: “Je suis tellement excitée de partager que le film SHE SAID se prépare pour la production. Il s’agit du pouvoir généré par seulement un petit groupe de femmes courageuses et de sources qui s’avancent ».