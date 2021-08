Il y aura un nouveau film de Pedro Páramo, gracieuseté de Netflix – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Depuis début août, le roi du streaming fait la fête sur ses réseaux sociaux, avec des vidéos et des images conçues pour honorer la cinématographie de notre pays. Et ce n’est pas pour moins. Le 15 août prochain est la Journée nationale du cinéma mexicain, et à ce titre, la célèbre plateforme a déjà prévu de célébrer en grand, avec des titres qui peu à peu – au cours des prochaines semaines – s’ajouteront à votre catalogue. Mais ce n’est pas tout. Il y a quelques heures, il a été annoncé que Netflix produira un nouveau film de Pedro Páramo, le grand roman de l’auteur mexicain Juan Rulfo.

Pedro Páramo est une œuvre littéraire appartenant au réalisme magique, avec laquelle Juan Rulfo de Jalisco est devenu l’un des pionniers du boom latino-américain dans le domaine des lettres. Il raconte l’histoire inoubliable de Juan Preciado, qui cherche son père dans la ville fantomatique de Comala. L’adaptation cinématographique de Netflix ne sera pas la première, mais elle suscite certainement de l’enthousiasme pour l’étendue de la distribution en streaming actuellement.

“Nous allons faire l’adaptation cinématographique du roman fondateur de Juan Rulfo, Pedro Páramo”, peut-on lire dans un communiqué de la société. “Notre engagement envers la culture mexicaine comprend également l’adaptation de grandes œuvres mexicaines au cinéma et Pedro Páramo en sera le premier grand exemple.”

Du siècle dernier, on se souvient du premier long métrage homonyme que Pedro Páramo a adapté, la responsabilité de l’Espagnol Carlos Velo, qui aspirait à la Palme d’or au Festival de Cannes 1967. Dix ans plus tard, le Mexicain José Bolaños a apporté sa propre version de Pedro Páramo (du même nom) au grand écran et qui, dans son cas, méritait trois prix Ariel en 1979.

Et d’autres adaptations d’autres chefs-d’œuvre littéraires suivront !

Pedro Paramo (1967)

Jusqu’à présent, le projet “N” rouge n’est répertorié que comme annoncé, aucun membre de la distribution ou de l’équipe de production n’a encore été révélé. Pour l’instant, il est intéressant que la société assure que son Pedro Páramo “sera le premier grand exemple” de son élan pour transformer “les grandes œuvres mexicaines” en film. Quel autre roman ou nouvelle aurez-vous en vue ?

Source : CinéPremière