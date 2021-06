Il y aura un protagonisme espagnol dans la finale du Marbella Master

12/06/2021 à 22:36 CEST

Les demi-finales du tournoi de Marbella, premier maître de l’année du circuit World Padel Tour, ont réuni une finale masculine entre Juan Lebrón et Ale Galán, couple numéro un au monde, et le couple formé par le couple également espagnol Agustín Tapia et le Brésilien Pablo Lima, numéros cinq et huit dans le monde, respectivement. Chez les femmes, Patty Llaguno et Virginia Riera joueront le titre en finale ce dimanche avec Ariana Sánchez et Paula Josemaría.

Le premier passage pour la finale du Marbella Master dans la catégorie hommes a débuté dans la matinée sur le court central de Puente Romano. Le national Agustín Tapia et le Brésilien Pablo Lima ont affronté le couple espagnol composé d’Uri Botello et Javier Ruiz.

Botello et Ruiz ont mieux commencé, avec un 0-2 initial, mais le duo rival a amélioré son jeu jusqu’à ce qu’il soit contraint de prendre la situation du premier set au bris d’égalité. Au second tour, la fortune n’était pas du côté d’Uri Botello.

A la fin du troisième match, le joueur de Melilla a ressenti un malaise chez son ravisseur. Avec 4-1 contre, Botello a dû quitter le match en raison de problèmes physiques, ce qui a entraîné la victoire de Pablo Lima et Agustín Tapia (7-6 (4) et 1-4).

Leurs rivaux ce dimanche seront le couple le plus en forme au monde, celui formé par les Espagnols Juan Lebrón et Ale Galán, qui a battu le Sévillan Francisco Navarro et son coéquipier argentin Martín Di Nenno (7-5, 6-4) dans une intense match.

Une pause au service dans la dernière ligne droite de chaque set a ouvert la voie à Galán et Lebrón, qui tentera de remporter le troisième titre de la saison sur le circuit du World Padel Tour.

Chez les femmes, les premières à obtenir une place en finale ont été Patty Llaguno et Virginia Riera, qui avec un 6-3 et 6-1 ont éliminé Victoria Iglesias et Aranza Osoro. Ainsi, ils disputeront leur troisième finale consécutive.

De leur côté, Ariana Sánchez et Paula Josemaría ont créé la surprise du jour en battant le couple numéro un au classement mondial, Ale Salazar et Gemma Triay. Ce fut un affrontement qui a commencé par un set de grande supériorité pour Sánchez et Josemaría (1-6), qui a ensuite été égalé par le duo Salazar-Triay pour forcer un troisième set qui, finalement, est tombé du côté de Sánchez et Josemaría ( 1-6, 7-5 et 2-6).