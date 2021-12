Le présentateur de LBC Radio, Nick Ferrari, a interrogé le professeur Adam Finn dans son émission sur les jabs de rappel de Covid. M. Ferrari a soulevé la question du nombre de vaccins que les gens devront prendre à l’avenir, faisant allusion au fait que certaines personnes auront besoin d’une quatrième dose pour se protéger contre Covid-19. Les scientifiques ont encouragé l’adoption du vaccin de rappel car ils déclarent que davantage d’anticorps sont développés en obtenant un vaccin de rappel, pour aider à se protéger contre plusieurs souches du virus. Le professeur Finn a donné ses prédictions sur un quatrième jab offert aux Britanniques vulnérables.

M. Ferrari a déclaré: « Pensez-vous que nous aurons un quatrième jab l’année prochaine, tous les groupes d’âge désolés, les groupes plus âgés? »

M. Finn a déclaré: « Oui, je pense qu’il y aura probablement des gens qui recevront un quatrième jab.

« Que ce soit tout le monde, je pense qu’il y a encore beaucoup de doute, nous devons voir comment les choses se passent de cette façon et au-delà.

« Mais je pense qu’il pourrait bien y avoir des personnes qui reçoivent leur rappel tôt, qui sont dans les groupes d’âge les plus âgés et les plus vulnérables qui peuvent avoir besoin d’un autre jab. »

Le médecin-chef, Chris Whitty, a donné au Royaume-Uni des conseils sur la meilleure façon de se protéger contre Omicron, car la dernière variante a déferlé dans certaines régions du Royaume-Uni avec un nombre élevé de cas cet hiver.

Whitty a déclaré : « Il existe une nouvelle variante de COVID-19 – Omicron – qui est hautement infectieuse et se propage rapidement.

« Chaque adulte dans le pays doit recevoir un vaccin de rappel contre le COVID-19.

« Les boosters vous offrent la meilleure protection possible contre le virus et devraient réduire considérablement votre risque de maladie grave et d’hospitalisation.

« Procurez-vous votre vaccin de rappel COVID-19 pour renforcer votre protection. S’il vous plaît, soyez boosté maintenant. »

Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales a fait écho au même sentiment, Sajid Javid, a déclaré: « Nous savons qu’un jab de rappel augmente la protection contre la variante Omicron et dans notre course contre le virus, il est crucial que tout le monde reçoive son jab complémentaire.

« Notre personnel et nos bénévoles héroïques du NHS travaillent sans relâche pour accélérer notre programme de vaccination, aidant des millions de personnes à se renforcer maintenant – alors jouez votre rôle, retroussez vos manches et protégez-vous. »

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il aimerait que chaque adulte au Royaume-Uni qui a déjà reçu deux doses du vaccin Covid reçoive ses injections de rappel avant la fin décembre.

Johnson a déclaré: « Personne ne devrait avoir le moindre doute: il y a un raz-de-marée d’Omicron à venir, et je crains qu’il ne soit maintenant clair que deux doses de vaccin ne suffisent tout simplement pas pour donner le niveau de protection dont nous avons tous besoin.

« Mais la bonne nouvelle est que nos scientifiques sont convaincus qu’avec une troisième dose, une dose de rappel, nous pouvons tous rétablir notre niveau de protection.

« Et je sais qu’il y aura des gens qui regarderont et qui demanderont si Omicron est moins sévère que les variantes précédentes et si nous devons vraiment sortir et obtenir ce rappel.

« Aujourd’hui, nous lançons l’Omicron Emergency Boost, une mission nationale, contrairement à tout ce que nous avons fait auparavant dans le programme de vaccination Get Boosted Now. »