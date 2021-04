Il y aura une autre guerre bientôt ⋆ .

«Dans les conseils de gouvernement, nous devons nous prémunir contre l’acquisition d’une influence injustifiée, recherchée ou non, par le complexe militaro-industriel. Le potentiel d’une montée désastreuse d’un pouvoir mal placé existe et persistera. »- a déclaré le 34e président américain Dwight D. Eisenhower dans son discours d’adieu.

Les Américains ont de bonnes raisons de se méfier du président Joe Biden lorsqu’il dit que les troupes américaines seront retirées d’Afghanistan d’ici l’automne, mais même si le retrait se produit, ces troupes rentreront-elles ou seront-elles envoyées dans une nouvelle guerre?

L’annonce de Biden le 14 avril a été suivie par son administration signalant un conflit potentiel avec la Russie alors que son secrétaire d’État Antony Blinken a publié une déclaration le 15 avril annonçant des sanctions basées sur ce que l’administration admet être de faibles informations concernant les accusations qu’elle porte contre la Russie.

«Aujourd’hui, nous avons annoncé des actions pour tenir le gouvernement russe responsable de l’intrusion de SolarWinds, des rapports de primes sur les soldats américains en Afghanistan et des tentatives d’ingérence dans les élections américaines de 2020», a déclaré Blinken. Il a déclaré que l’administration Biden s’engagerait dans une manipulation de la monnaie sur le rouble russe, une extension des sanctions contre la dette souveraine et «expulserait 10 responsables de la mission bilatérale de la Russie».

Et la preuve de l’accusation la plus importante, la Russie visant les soldats américains, ce n’est qu’une chance «faible» ou «modérée» d’être vraie. Un haut responsable de l’administration, après la publication de la déclaration de Blinken, a déclaré: «La communauté du renseignement des États-Unis estime avec une confiance faible à modérée que les agents de renseignement russes ont cherché à encourager les attaques des talibans contre le personnel américain et de la coalition en Afghanistan en 2019 et peut-être plus tôt.

Les mesures indiquant le désir d’entrer en guerre avec la Russie par l’administration Biden se poursuivent. L’ancien membre du Congrès et candidat à la présidentielle Ron Paul a écrit plus tôt en avril au sujet de Biden appelant au conflit entre l’Ukraine et la Russie.

Pour les soldats, l’idée d’une autre guerre politique imprudente et non déclarée ne serait pas une surprise, y compris pour le sergent-chef des Rangers de l’armée à la retraite. Jariko Denman qui a dit “il y aura une autre guerre bientôt.”

Denman était l’un des cinq vétérans de la guerre en Afghanistan à s’entretenir avec Coffee or Die Magazine. Les vétérans discutaient de leurs réflexions sur les plans de retrait des troupes d’Afghanistan, et chacun a dit qu’il était plus que temps de mettre fin à la guerre de deux décennies.

Denman a déclaré: «Je pense absolument que partir est la bonne décision. Je pense que nous aurions dû remettre les clés du chantier à l’Alliance du Nord après avoir “ gagné ” avec eux en 2001 et gardé les talibans et [al Qaeda] aux abois avec des informations et des bombes. »

Cependant, la classe politique a donné de nombreuses raisons de croire que les troupes ne rentreront pas chez elles comme prévu dans l’annonce de Biden. La date de retrait de Biden, le 11 septembre, est des mois plus tard que la proposition de retrait du 1er mai faite par son prédécesseur, le président Donald Trump.

Quoi qu’il en soit, le sergent. Evan McAllister a déclaré à Coffee or Die que la guerre devait se terminer «immédiatement», et lors de l’annonce, il a déclaré: «Je le croirai quand je le verrai.»

«Mon appréhension concernant cette annonce est largement basée sur le fait que les mêmes personnes qui font cette déclaration de retrait sont les mêmes personnes qui nous ont menti dans une guerre en Irak, ont anéanti la Libye sans raison, alimenté une guerre civile en Syrie et engagé des forces en Afghanistan depuis 20 ans », a déclaré McAllister. «L’instinct de Trump était correct et il aurait dû ordonner un retrait complet pendant son mandat.»

McAllister a ajouté: “Je me fiche de savoir qui en a le mérite, je veux juste que les Américains cessent de mourir là-bas sans justification ni gain.”

Après l’annonce de Biden, son attaché de presse Jen Psaki avait déjà laissé entendre que les troupes resteraient en Afghanistan. Lorsqu’on lui a demandé si les troupes d’opérations spéciales resteraient en Afghanistan, Psaki a déclaré: «Nous aurons ce qu’il faut pour assurer une présence diplomatique, et ces évaluations seront effectuées au cours des prochains mois et évidemment dirigées par le Département de la Défense et le Département d’État en coordination. “

La plus longue guerre américaine se terminera-t-elle jamais? Je suis d’accord avec McAllister. Moi aussi, je le croirai quand je le verrai. Et y aura-t-il une nouvelle guerre à remplacer ou à ajouter à l’Afghanistan? Denman avait tout à fait raison. C’est inévitable. Le complexe militaro-industriel l’exige.

