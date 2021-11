Il y aura une deuxième saison de ‘La Casa de los Famosos’

Telemundo Grande finale de ‘La Casa de los Famosos’

Le 15 novembre, ‘La Casa de los Famosos’, la dernière émission de téléréalité du réseau Telemundo, s’est terminée, dans laquelle 16 célébrités ont été confinées dans une maison, sans accès ni contact avec le monde extérieur. Ici, semaine après semaine, ils ont dû surmonter divers défis et forger différentes stratégies pour éliminer jusqu’à ce que l’un d’eux soit le gagnant, recevant un prix attrayant de 200 000,00 $ en espèces.

Dans ce cas, la gagnante de la première saison était Miss Univers 1996, actrice, femme d’affaires et présentatrice vénézuélienne Alicia Machado, qui a conquis le cœur du public avec sa sincérité et sa sympathie habituelles, pas en vain plus de 40 millions de personnes ont voté pour mai elle être le gagnant de ce succès à la télévision américaine de langue espagnole.

À propos de son expérience dans « La Casa de los Famosos », Alicia Machado a répondu à NowMismo :

« Oui, j’ai changé… Je ne sais pas si ça a vraiment été de changer, je pense que ce que j’ai fait a été de réfléchir et de mettre en pratique toutes ces choses sur moi que je connaissais déjà mais que j’ai eu du mal mettre en pratique. Je me sens vraiment beaucoup plus en paix avec moi-même. Pour moi, la célébrité n’a pas été facile à porter, elle m’a coûté beaucoup de travail toute ma vie. Je suis devenue une femme, je suis devenue adulte et j’ai grandi face à l’ouragan, et maintenant je suis une femme mûre. Et ça, ça me prend, je prends ma paix en tant qu’être humain, je sais que je suis une bonne personne, je sais qu’à partir de maintenant il n’y aura rien qui se dise sur moi qui puisse vraiment me blesser, je me sens libre comme le vent, je sens que pour qui je travaille, qui est le public, je n’ai plus rien à leur cacher, ils savent déjà tout de moi, même mes défauts. J’ai très confiance en mon talent et mes rêves, en la personne que je suis, afin de continuer à réaliser ce que je veux. »

Il y aura une deuxième saison de ‘La Casa de los Famosos’

Avec plus de 65 millions de votes pour choisir le vainqueur de la première saison de ‘La Casa de los Famosos’, il ne fait aucun doute que cette émission de téléréalité a été un succès pour Telemundo, c’est pourquoi un jour après l’épisode final, déjà Un deuxième saison serait confirmée, cela a été confirmé via son profil Instagram, le présentateur de l’émission, Hector Sandarti.

Avec une photo où l’on peut voir qui est affectueusement surnommé « Sandarti » par son nom de famille, le présentateur était heureux et a confirmé qu’effectivement, un deuxième volet de « La Casa de los Famosos » est à venir :

« Je me réveille satisfait, reconnaissant et heureux de la réussite d’un grand projet. « La Casa De Los Famosos » a été un succès, grâce au travail d’une belle équipe de plus de 200 personnes et du public qui nous a honoré de sa préférence chaque soir. Merci mon Dieu et ma famille d’être mon soutien et mon inspiration. Merci Telemundo et Endemol Shine Bumdog de m’avoir fait confiance avec ce monstre d’un programme et tous les participants. Surtout la grande gagnante Alicia Machado. Et qu’en pensez-vous ?… On revient en 2022 avec la 2ème saison !!! On se voit là bas. » Hector Sandarti a assuré.

Les messages de soutien ont été immédiats, à commencer par le partenaire d’Héctor Sandarti pendant les 12 semaines qu’a duré ‘La Casa de los Famosos’, l’actrice et présentatrice mexicaine Jimena Gallego, qui a écrit : « J’aime travailler à vos côtés le meilleur partenaire que j’ai toujours apprendre de vous !!! »

D’autre part, les félicitations des fans ont également abondé : « Tu vas nous manquer Bello Sandarti 🥰❤️tu es les meilleures salutations de ton pays bien-aimé notre beau Guatemala❤️🤗 », a déclaré l’un, tandis qu’un autre a assuré : » Wow fantastique, c’était J’espère que j’ai adoré l’émission de télé-réalité et qu’elle mérite beaucoup plus de saisons. Félicitations 🙌 à toute l’équipe de travail »