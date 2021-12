Il y aura une «légère augmentation» des primes des régimes à terme: Bajaj Allianz Life MD Tarun Chugh

Tout en lançant un nouveau plan d’épargne avec assurance-vie garantie, Assured Wealth Goal, Chugh a déclaré que Bajaj Allianz Life Insurance avait affiché une croissance durable au cours des deux années, malgré la pandémie.

Il y aura une « légère augmentation » des primes sur les plans à terme de Bajaj Allianz Life Insurance, car la société absorbe dans une certaine mesure l’augmentation des tarifs de ses réassureurs, a déclaré lundi le directeur général et PDG Tarun Chugh.

S’adressant à une conférence de presse virtuelle, Chugh a déclaré qu’il était difficile d’estimer l’impact probable de la variante Omicron de Covid-19 sur le secteur indien de l’assurance-vie à l’heure actuelle, et sa société est maintenant revenue à la « planification de scénarios », ce que l’assureur a fait. au cours des 18 derniers mois.

« Les réassureurs, qui disposent généralement de bien meilleures données que les compagnies d’assurance, ont déjà augmenté leurs tarifs. Donc, ils nous ont déjà dit que les prix devraient augmenter après la fin décembre », a déclaré Chugh, répondant à une série de questions sur les sociétés de réassurance augmentant les taux de souscription des portefeuilles de couvertures de protection pure.

« Il y aura une légère augmentation, et nous sommes très conscients du fait qu’il s’agit d’un produit essentiel pour nos clients. Et donc nous gardons cela à l’esprit alors que nous absorbons dans une certaine mesure l’augmentation du réassureur, et prenons un coup sur la rentabilité et le coût du produit. Mais oui, parce que nous absorbons un peu malgré l’augmentation importante du réassureur, il y aura une légère augmentation », a-t-il déclaré.

Chugh a déclaré qu’à partir de janvier, les compagnies d’assurance-vie augmenteraient probablement les primes des plans à terme, mais les prix de l’assurance à terme en Inde seraient toujours « bien inférieurs » à ceux des marchés développés.

« L’Inde est un tel marché où les régimes d’assurance temporaire peuvent déjà être aux taux les plus bas ou presque les plus bas au monde. Je pense que c’est à cause de la privatisation et de la concurrence. Si je compare, les régimes d’assurance en Inde sont déjà beaucoup moins chers que dans les pays développés comme Singapour, le Royaume-Uni et l’Allemagne, auxquels les gens ne s’attendraient généralement pas. C’est un fait », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la variante Omicron, Chugh a déclaré que Bajaj Allianz Life Insurance « attend et surveille » car il n’y a pas encore de données claires sur cette nouvelle variante.

« Quoiqu’il arrive [with] Omicron, cela aura sûrement un impact[surl’industriedel’assurance-vie)Sic’estdouxalorsjepensequelacroissanceseraderetourLacroissanceestdéjàlàdanslesecteurdel’assuranceprivéeMaisnouspouvonsespérerqueleschosessepasseraientnormalementetqu’ilyauraunecroissancemêmel’annéeprochaineMaiss’il(Omicron)devientfortetqu’ilyauneaugmentationdeshospitalisationsetdesdécèsalorsbiensûrcelaseraimpactédansunsensnégatif»a-t-ildéclaré[onthelifeinsuranceindustry)IfitismildthenIthinkgrowthwillbebackGrowthisalreadythereintheprivateinsurancesectorButwecanhopethatthingswouldgoonasnormalandtherewillbegrowtheveninthenextyearButifit(Omicron)becomesstrongandthereisanincreaseinhospitalisationsanddeathsthenofcourseitwillbeimpactedinanegativesense”hesaid

Tout en lançant un nouveau plan d’épargne avec assurance-vie garantie, Assured Wealth Goal, Chugh a déclaré que Bajaj Allianz Life Insurance avait affiché une croissance durable au cours des deux années, malgré la pandémie.

Pour le cumul annuel jusqu’en octobre de l’exercice en cours, l’assureur, une joint-venture entre Bajaj Finserv et Allianz, a enregistré une croissance de 34 % de la prime brute émise et une augmentation de 23 % de la prime de renouvellement. Il a payé un total de sinistres de 1 374 crore au cours du dernier exercice.

Chugh a déclaré que le nouveau produit est une étape importante dans le portefeuille de l’entreprise. « Le besoin de revenu était quelque chose sur lequel nous avions un énorme écart », a-t-il déclaré. La société a déclaré que l’objectif de richesse assurée est conçu pour fournir un revenu garanti et non imposable pendant 25 ou 30 ans, selon le choix du client. À la fin de la période de revenu, le client a la possibilité de recevoir toutes les primes versées au cours de la police.

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.