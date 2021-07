Il y aura une nouvelle trilogie de L’Exorciste, avec une actrice de la distribution originale – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

En 2023, cela fera cinquante ans depuis la première de l’un des meilleurs films d’horreur de tous les temps : un long métrage qui est devenu la référence maximale au sein du sous-genre des possessions démoniaques et dont l’histoire est en passe de se poursuivre. Des nouvelles à son sujet circulent depuis longtemps, puisque nous avons appris en décembre 2020 que Blumhouse était impliqué dans un projet de suite. Cependant, il s’avère maintenant qu’il ne s’agira pas seulement d’un film, mais d’une trilogie cinématographique qui sera étroitement liée à ce film original de L’Exorciste.

Selon le New York Times (via), Universal Pictures a récemment acquis les droits de distribution d'”une nouvelle trilogie de L’Exorciste” pour un coût de 400 millions de dollars. Cela a confirmé qu’en fait, trois suites sont actuellement développées (ensemble) par les maisons de production Blumhouse et Morgan Creek Entertainment. De plus, il semble que toute la trilogie sera écrite et réalisée par David Gordon Green, qui depuis la fin de l’année dernière s’accroche au fauteuil de réalisateur du projet.

Auparavant, Green et Blumhouse étaient à l’origine d’Halloween (2018), une suite directe du film slasher éponyme de 1978. Et curieusement, dans ce cas, ils ne se sont pas satisfaits d’un seul film et ont conçu une trilogie ambitieuse qui se vante au sein de son casting de Star actrice du long métrage des années 70 : la seule et unique Jamie Lee Curtis.

En fait, les suites annoncées de L’Exorciste ramèneront également un visage familier du film original. Dans ce cas, ce sera la lauréate d’un Oscar Ellen Burstyn, qui dans le film terrifiant de 1973 a joué Chris MacNeil, la mère d’une fille de douze ans possédée par une entité diabolique. La trilogie à venir concernerait un autre nourrisson possédé, dont le père – joué par Leslie Odom Jr. – se tournera vers l’expérimenté Chris MacNeil pour obtenir de l’aide.

De ces trois prochains films, le premier devrait sortir en salles au second semestre 2023. En revanche, les deuxième et troisième opus pourraient être diffusés en avant-première directement sur la plateforme de streaming Peacock, sur la base des dispositions du récent accord signé par Universel.

Entre séquelles et préquelles, la franchise cinématographique de L’Exorciste compte actuellement cinq films, sortis entre 1973 et 2005. Cependant, il semble que – similaire à ce qui s’est passé avec Halloween – David Gordon Green et le producteur Jason Blum ignoreront tout ce qui a été fait à l’intérieur. de la marque, à l’exception du premier opus emblématique.

“Je veux faire un film pour les gens qui connaissent et aiment L’Exorciste et qui sont furieux que nous fassions cela, mais qui ramperont d’une manière ou d’une autre jusqu’au cinéma pour le voir”, a expliqué le patron de Blumhouse le mois dernier. «Je veux qu’ils en sortent heureux. Et je veux faire un film que les gens qui n’ont jamais entendu parler de L’Exorciste apprécient vraiment. Je pense que David l’a fait avec Halloween et je pense qu’il le fera aussi avec L’Exorciste.

Réalisé par Green et produit par Blum, Halloween Kills arrivera dans les salles mexicaines le 14 octobre, tandis que Halloween Ends (le dernier volet de cette trilogie) a jusqu’à présent 2022 comme année de lancement.

Source : CinéPremière