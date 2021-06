Il y aura une réunion de Gilmore Girls dans la nouvelle saison de Marvelous Mrs. Maisel

in

De plus, Kelly Bishop est spectaculaire. Dans le premier regard que nous avons de son personnage, nous voyons le Actrice de 77 ans marchant jusqu’au plateau vêtu d’un manteau à rayures fabuleusement, de gants bleu sarcelle et d’un chapeau.

La meilleure partie est qu’il semble que le personnage de Kelly dans Marvelous Mrs. Maisel partage certains traits avec la matriarche Gilmore, car elle a gardé un regard fixe tout au long de la vidéo. “Si les regards pouvaient tuer”, dit la description. “Mesdames et Messieurs, Veuillez accueillir Kelly Bishop dans la saison quatre de The Marvelous Mrs. Maisel !”.