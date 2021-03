Il y aura une série des premières dames du Mexique; Susana Zabaleta sera Carmen Romano

Ce «côté obscur» de Doña Carmen inclura ce que l’on sait depuis des années dans les couloirs du pouvoir: «C’était une femme qui vivait sa vie comme elle le voulait, elle était très excentrique, vous verrez ce côté de la première dame, Je pense qu’elle était l’une des plus cultivées, elle voyageait, lisait, aimait la musique classique, les pianistes, je ne sais pas si parce qu’ils savaient si bien bouger leurs mains.

« Je les aime aussi », a ajouté Susana, qui a partagé ce qui l’a étonnée maintenant qu’elle fait un examen plus approfondi de la vie de Romano, quelqu’un qu’elle admirait déjà: « L’histoire de López Portillo et Doña Carmen m’a toujours intéressée. beaucoup parce que peu de gens en politique aiment la musique classique et l’opéra. «

Les amoureux et les passions de la famille López Portillo Romano seront révélés dans «Las damas de Los Pinos».

(@. 637803784)



En raison de cette affinité avec les arts, Zabaleta se sent très heureuse de pouvoir interpréter cette partie de l’histoire du pays dans cette série: « Oui, j’ai commencé à enquêter et je savais déjà que les deux étaient très amoureux, très passionnés et que chacun avaient leurs propres amants à leur époque, leurs vies étaient très intéressantes, leurs vies étaient passionnantes.

«Ils étaient très passionnés et elle faisait parfois des des *** res incroyables, la vérité était très cool (pouvoir la faire vivre sur le petit écran), tu me verras; on est en pleine enquête et ça va à peine enregistré », a ajouté l’artiste, qui est également rejoint par Ilse Salas, Irene Azuela et Mariana Treviño.