Il y avait 523 verges entre le but de Raheem Sterling pour l’Angleterre et l’endroit où il a grandi alors que la star de Manchester City a dit qu’il avait gagné la loyauté de Gareth Southgate

Le football revenait définitivement à la maison pour Raheem Sterling, dont le but pour l’Angleterre était à un peu plus de 500 mètres de l’endroit où il a grandi.

L’attaquant de Manchester City a marqué alors que l’Angleterre battait la Croatie 1-0 lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 des Three Lions à Wembley, qui était également son premier lors d’un tournoi international majeur.

Sterling a fait taire ses critiques avec le vainqueur lors du choc de Wembley et sa célébration pourrait probablement être entendue sur la route où il a grandi

L’attaquant de Man City a été élevé à Brent, au coin du stade de Wembley et a estimé qu’il était destiné à marquer sur le célèbre terrain.

Pour le marquer dans ce qu’il a appelé son «jardin arrière», c’est ce dont sont faits les rêves et le joueur de 26 ans a même un tatouage de lui portant le numéro 10 debout dans la célèbre arche.

Dans une interview il y a quelques années, il a déclaré: «En tant que jeune garçon, je marchais dans Wembley ou faisais du vélo.

Les temps

Sterling a passé son enfance à l’ombre de la célèbre arche de Wembley

“J’espère qu’un jour je pourrai porter ce numéro 10 dans ce stade, être dans ma ville natale et, espérons-le, être le roi de Wembley un jour.”

S’exprimant sur son but très important, qui était la première fois que l’Angleterre remportait un match d’ouverture du Championnat d’Europe, Sterling a déclaré : « C’est un sentiment formidable. J’ai toujours dit que si je jouais à Wembley dans un tournoi majeur, je devais marquer.

«En grandissant deux minutes plus tard, je sais que je dois marquer ici. C’était un sentiment formidable d’enfin faire ça.

« J’avais hâte d’arriver ici et de commencer. Je savais que ce serait positif. »

L’Angleterre n’avait jamais remporté son match d’ouverture à l’Euro jusqu’à ce que le gars local Sterling marque le vainqueur contre la Croatie

Le filou a passé une excellente semaine et est devenu plus tôt un MBE dans le Queen’s Birthday Honors pour ses services à l’égalité raciale.

Il a ensuite aidé l’Angleterre à se venger de la Croatie pour le chagrin de 2018 où ils les ont envoyés s’écraser hors des demi-finales de la Coupe du monde.

Après les critiques pour ses performances lors de l’Euro 2016, au cours duquel l’Angleterre a été battue par les outsiders islandais, il sera énorme pour l’attaquant de jouer un rôle clé dans cette victoire.

Rex

Sterling n’a que 26 ans mais a déjà joué 62 fois pour l’Angleterre et marqué 15 buts. Avec Jordan Henderson, il a été inclus dans les honneurs d’anniversaire de la reine

Un homme qui était ravi était Stuart Pearce de talkSPORT, qui a joué pour l’Angleterre à l’Euro ’96.

« Si Raheem baisse même légèrement ses standards, il y a un état d’esprit dans ce pays pour que les gens commencent à se demander : ‘pour quoi joue Sterling ?’

« Gareth [Southgate] l’a soutenu comme le font tous les bons managers. Raheem a été brillant pendant cinq ans pour l’Angleterre et vous ne le jetez pas simplement de côté.

“Certains joueurs gagnent la loyauté et il a gagné la loyauté de Gareth et je suis heureux de le voir marquer le but et jouer particulièrement bien.”