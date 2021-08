“Il y avait une vraie énergie”: Polanco et Sanó bombardent Houston et les Twins remportent la série 3-1

Par Yirsandy Rodriguez

La puissance qui a caractérisé les Twins du Minnesota les a menés au succès ce dimanche 7-5 contre les Astros de Houston lors de leur visite à Minute Maid Park: Deux circuits de Jorge Polanco en manches consécutives et un bombardier de 405 pieds de Miguel Sanó ont produit six des sept points pour assurer une victoire 3-1 dans la série de quatre matchs ce week-end.

Les Astros ont ouvert le score avec une course contre le droitier japonais Kenta Maeda, sur erreur de tir du joueur de deuxième but Jorge Polanco après un simple d’Aledmys Díaz en première manche.

Larnach laisse tomber un dans le champ gauche pour égaliser le jeu! @Jumeaux | #MNTwins pic.twitter.com/tvhlZYUzDr – Bally Sports North (@BallySportsNOR) 8 août 2021

Les jumeaux ont réagi rapidement, et avec Le triple de Jake Cave et le simple de Trevor Larnach ont égalé le score 1-1 au début de la deuxième manche. Deux manches plus tard, dans la quatrième, Miguel Sanó a écrasé un curseur au centre de McCullers Jr. et a frappé un deux points de 405 pieds dans le champ gauche.

Si vous donnez un cookie à Miguel… ️ pic.twitter.com/v3kSwiuRIM – Minnesota Twins (@Twins) 8 août 2021

À partir de ce quatrième chapitre, les Twins n’ont plus perdu l’avantage pour le reste de la partie. Au début du cinquième, Polanco a réprimé un plomb de McCullers Jr. et a marqué le premier de ses deux circuits de l’après-midi, un survol de 350 pieds qui n’a généré qu’une attente moyenne de 0,170.

Avec ce xBA, selon StatCast, le coup de circuit de Polanco n’aurait eu aucune chance de dépasser les limites dans aucun autre parc des ligues majeures. Uniquement au Minute Maid Park !

Alors évidemment, après avoir accordé son premier match de deux circuits à domicile cette année – le 6 mai dernier au Yankee Stadium – McCullers Jr. ne se sentait pas bien et a fini par quitter les bases chargées dans cette cinquième manche pour clôturer son troisième plus court départ de la saison. En fait, le coup de circuit de Sanó n’était que le deuxième qu’il a accordé après avoir lancé 531 sliders cette année.

“Je pensais que mes lancers étaient bons”, a déclaré McCullers à la MLB. “Un coup est un coup, c’est ce que c’est, mais sept des huit ou six des huit étaient des contacts extrêmement faibles.” Et c’était vraiment le cas. Sa perception du monticule était tout le temps liée à l’analyse, selon Savant-Baseball : ses huit coups sûrs n’étaient en moyenne que de 87,7 mph à la vitesse de sortie. Et, si nous supprimons le coup de circuit de Sanó à 107,6 mph, cette moyenne tombe à 84,9 mph.

Le releveur Paul Maton a résolu la situation avec les buts chargés en dominant Andrelton Simmons, qui a raté une ligne avec le gaucher Yordan Alvarez. Cependant, la manche suivante, il a accordé un single à Max Kepler – ses trois premiers matchs à succès depuis la journée d’ouverture contre Milwaukee – a marché Brent Rooker, puis sa courbe a été écrasée par Polanco sur un compte de 1 à 2 :

Il ne voulait pas que le champ droit se sente exclu. #MNTwins pic.twitter.com/2O0qmDMmIN – Minnesota Twins (@Twins) 8 août 2021

Le circuit à trois points au début du sixième a de nouveau décollé sur le tableau d’affichage des Twins, 7-3, après que Yordan Álvarez a fermé le score 4-3 avec un simple (74 points produits) à 110,5 mph à la fin du cinquième . , la connexion la plus forte a frappé tout l’après-midi.

Après avoir admis le coup sûr de Yordan, Maeda a dominé Carlos Correa lorsque les Astros ont probablement réussi à égaliser à la deuxième place. À partir de ce moment, l’enclos des Twins, qui a obtenu 36,9 % des manches (13 ⅔ sur 37) dans les quatre matchs de la série contre les Astros, a accordé deux points avec quatre retraits au bâton en autant de manches.

Juan Minaya a passé le sixième avec un retrait au bâton, a accordé un coup sûr à Taylor Jones et a forcé Jacob Wilson à livrer un terrain de 63,4 mph pour un double jeu. En septième, Tyler Duffey a subi un double consécutif de la recrue Jake Meyers – son premier coup sûr en MLB – et d’Aledmys Diaz. Le manager des Twins Rocco Baldelli a activé le gaucher Danny Coulombe contre Yordan Alvarez, qui lui a frappé un circuit jeudi dernier et un simple le lendemain pour égaliser le match 4-4 à la fin de la neuvième.

Yordan a frappé la balle courbe de Coulombe à 98,8 mph, mais a d’abord été dominé avec un tonneau pour clore la manche. Carlos Correa a ouvert le huitième avec un circuit en solo de Jorge Alcalá, qui a ensuite marché le frappeur pincé José Altuve et a contrôlé l’inspiration des Astros en retirant Jason Castro sur des prises.

Maintenant, les Astros ont une fiche de 12-13 depuis le 8 juillet, clôturant cette série en frappant seulement .245 contre le lanceur des Twins. Lors de ses 25 derniers matchs, la baisse offensive affiche une moyenne similaire de 0,240, avec plus de retraits au bâton (215) que de coups sûrs (203).

Cette mauvaise performance a également été influencée par les blessures d’Alex Bregman, Carlos Correa, Aledmys Díaz et récemment la perte de Yuli Gurriel en raison d’une raideur de la nuque. Pourtant, la pire chose à propos de cette mauvaise ligne offensive est que, dans l’ensemble, les Astros ont raté 27 de leurs 35 chances avec des demis en position de buteur dans la série contre les Twins.

“C’est décevant, très décevant”, a déclaré le manager des Astros, Dusty Baker. “Mais nous devons nous regrouper, et demain nous avons un jour de congé et revenons mardi [contra los Rockies]”.

Le manque de coups sûrs en temps opportun leur a coûté une grande partie des 10 revers des Astros par un à trois points au cours de leur record de 12-13 depuis le 8 juillet.

À la fin du match, le manager des Astros, Dusty Baker, a déclaré que le releveur Rafael Montero avait quitté le match avec une douleur à l’épaule et serait sous observation. Michael Brantley a également été échangé pour la collision inquiétante qu’il a subie en première manche. Et à propos de Yordan Álvarez, qui n’a pas été vu courir fort lorsqu’il a frappé un ballon au sol pour un double jeu en première manche, il a expliqué : « C’est inquiétant, mais il souffre parce qu’il a beaucoup joué. Nous lui en avons parlé et, comme je l’ai dit, tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il souffre. “Je pense que le jour de congé de demain l’aidera et cela nous aidera tous.”

Les Twins sont entrés au Minute Maid Park jeudi en jouant 45-63, à 18 matchs d’un coup sûr de 0,500, mais ont eu du mal à remporter leur premier succès en série sur route près de deux mois plus tard. Sa puissance de frappe a encore une fois propulsé l’équipe vers la victoire, produisant son 18e match avec au moins trois circuits cette année. Sur 112 matchs, les Twins ont frappé au moins un circuit en 86, atteignant un impressionnant taux d’équipe de 76,6%.

“Il y avait une vraie énergie et un sentiment d’unité, et il se passait beaucoup de choses là-bas”, a déclaré le manager des Twins Rocco Baldelli à propos des conséquences du trio à succès à Houston.

“Nous sommes entrés dans le club house après le deuxième coup ici, et nous avons eu le sentiment que je n’avais pas ressenti cela plusieurs fois au cours de toutes mes années dans le baseball professionnel, et je le pense de toutes les manières.”

(Photo: Twins du Minnesota / Twitter de l’équipe)