Selon Fabrizio Romano, le milieu de terrain de Barcelone Ilaix Moriba a terminé son transfert vers l’équipe de Bundesliga RB Leipzig. La nouvelle de son déménagement n’est pas un choc si l’on considère le besoin de Barcelone de le vendre après avoir refusé un contrat plus petit pour aider les difficultés financières du club. Sa destination choisie n’est pas non plus surprenante. Leipzig vient de vendre Marcel Sabitzer au Bayern Munich, leur laissant un vide crucial à combler. Moriba entre pour combler cette lacune.

La Bundesliga est en train de devenir l’endroit où il faut être pour les jeunes talents. Des gens comme Jadon Sancho ont prospéré dans l’élite allemande avant de faire un grand pas. Pendant ce temps, des joueurs tels que Jude Bellingham, Erling Haaland et Jamal Musiala jouent toujours respectivement pour le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. En regardant alors qu’il scelle un déménagement à Leipzig, Moriba espère connaître une progression similaire à celle des joueurs susmentionnés.

Ilaix Moriba achève le déménagement du RB Leipzig

Remplacement du sabiter

Une chose pour laquelle les équipes de Bundesliga sont bonnes est de trouver des remplaçants pour les stars du départ, qui ont probablement quitté le Bayern Munich. Des clubs tels que Dortmund, et maintenant Leipzig, parviennent en quelque sorte à identifier la prochaine génération de stars avec une relative facilité après avoir perdu des joueurs de classe mondiale. Dortmund l’a fait pour Pierre-Emerick Aubameyang, et essaie maintenant de le faire avec Jadon Sancho, après avoir fait venir Donyell Malen.

De même, Leipzig a bien géré les absences de Naby Keita et Timo Werner au fil des ans. Et, désormais, le saumurage à Moriba devrait assurer qu’ils se débrouillent bien sans le talisman Marcel Sabitzer. Moriba est peut-être un avenir, mais cet avenir approche souvent rapidement en Allemagne, compte tenu de la liberté d’expression en Bundesliga.

Le jeune aura amplement l’occasion de montrer ses talents et pourrait même devenir un talent de premier plan au RB Leipzig.

