Ilaix Moriba de Barcelone: ​​je vis un rêve et j’espère qu’il ne se terminera jamais

L’adolescent barcelonais Ilaix Moriba n’a pas pu cacher sa joie après avoir obtenu plus de minutes en équipe première à son actif jeudi contre Getafe.

Le joueur de 18 ans est arrivé à la mi-temps de la victoire 5-2 alors que le manager Ronald Koeman a effectué deux changements à la pause avec le Barça 3-1 au bon.

Moriba et Ronald Araujo ont remplacé Gerard Pique et Clement Lenglet pour les 45 secondes suivantes, et le jeune a admis qu’il aimait la vie au Camp Nou.

«Je vis un rêve et j’espère qu’il ne se terminera jamais», a-t-il déclaré. Nous dépendons de nous et nous devons aller à tous les matchs de la même manière. » «Il y a de bonnes vibrations dans le vestiaire, ce qui se reflète dans les résultats que vous voyez.» Source | Marca

Le Barça est allé à plat en seconde période et a permis à Getafe de revenir dans le jeu lorsque Ronald Araujo a donné un penalty et que les visiteurs l’ont fait 3-2. Cependant, les buts tardifs d’Araujo et d’Antoine Griezmann ont permis aux hôtes de manquer 5-2 vainqueurs pour garder leur titre sur la bonne voie.