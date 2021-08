Ilaix Moriba de Barcelone a eu des entretiens avec Chelsea – rapport

Il est sûr de dire qu’Ilaix Moriba a été l’une des rumeurs de transfert les plus cohérentes qui ont entouré Barcelone cet été. Le jeune et le Barça sont apparemment assez éloignés l’un de l’autre dans les négociations concernant une prolongation de contrat et il semble peu probable qu’un accord soit conclu.

Il semble que Moriba tombe dans la catégorie d’un joueur qui ne veut pas subir de réduction de salaire pour rester au club et qui n’est pas du tout intéressé à rester assis à ne rien faire non plus. Le Barça demande apparemment 20 millions d’euros pour l’adolescent et à moins que quelqu’un n’atteigne ce nombre, il pourrait être bloqué.

La dernière mise à jour vient de Mundo Deportivo qui dit que Chelsea et RB Leipzig sont les deux équipes qui sont les “principales options” pour lui s’il quitte le club. Le rapport ajoute que Moriba était à Londres ce week-end, probablement pour discuter avec les Blues d’un déménagement.

Les champions d’Europe auraient de “bonnes relations” avec Barcelone et suivent Moriba depuis un petit moment. Il y a même une suggestion qu’ils pourraient signer Moriba et l’envoyer un peu en prêt jusqu’à ce qu’ils sentent qu’il est prêt pour l’action en équipe première.