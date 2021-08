Ilaix Moriba de Barcelone recherché par le RB Leipzig – rapport

Le milieu de terrain de Barcelone Ilaix Moriba aurait suscité l’intérêt du RB Leipzig qui pourrait tenter de faire atterrir l’adolescent cet été.

Ilaix est dans la dernière année de son contrat et n’a pas encore renouvelé, ce qui a frustré le Barça qui cherchera à vendre s’il ne parvient pas à trouver un accord avec le jeune.

Selon ESPN, Leipzig “est l’équipe qui a montré le plus d’intérêt pour sa signature ces dernières semaines”, bien que Chelsea continue de surveiller sa situation.

Le Barça “commencerait à accepter que son avenir soit loin du Camp Nou” et serait prêt à accepter des offres de l’ordre de 15 à 20 millions d’euros.

Le président Joan Laporta a parlé d’Ilaix la semaine dernière et a une fois de plus clairement exprimé la position du club sur le jeune.

«Nous allons essayer de faire en sorte que son cas ne se répète plus. Il lui reste un an de contrat et ne veut pas accepter les conditions du club. Nous n’acceptons pas cela et nous voulons envoyer un message à l’équipe. « Si vous ne voulez pas renouveler, nous avons d’autres solutions. Ce qu’on ne veut pas, ce sont des joueurs faits à La Masia qui ne veulent pas renouveler. C’est un joueur à qui on a donné des opportunités, mais le club l’est avant tout. Je voudrais que vous [Moriba] à repenser. « Nous ne pouvons pas lui permettre d’être promu puis de partir. Nous n’accepterons cela avec aucun joueur.

En attendant, Ilaix continue de s’entraîner loin de l’équipe première et on lui aurait dit qu’il resterait dans les gradins la saison prochaine s’il ne renouvelait pas et qu’aucun acheteur ne pouvait être trouvé.