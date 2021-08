Ilaix Moriba, parmi les plus jeunes buteurs de Barcelone

02/08/2021 à 17h15 CEST

Le milieu de terrain catalan, Ilaix Moriba, est le cinquième plus jeune joueur à inscrire un but avec le FC Barcelone, à l’âge de 18 ans et 46 jours, après Ansu Fati, Bojan Krkic, Pedri et Leo Messi.. L’azulgrana a gagné la confiance de l’entraîneur néerlandais Ronald Koeman lors de la phase finale de la saison dernière et a participé régulièrement avec l’équipe première.

L’équipe de jeunes, qui n’a pas non plus voyagé avec l’équipe à Stuttgart pour participer au troisième match de préparation, n’a pas conclu d’accord de renouvellement avec le club et son avenir est incertain. Jusqu’à ce que sa signature soit apposée sur la signature du contrat, le milieu de terrain est séparé à la fois de l’équipe première et de la filiale et sa situation est complètement bloquée.

Né à Conakry, Ilaix Moriba est l’un des noms qui a secoué le marché du Barça ces dernières semaines. En l’absence d’accord entre les parties, certains médias britanniques se sont fait l’écho des intérêt possible de diverses équipes de Premier League, dont Manchester City et Chelsea, qui lui offrent un salaire que Barcelone n’est pas disposé à assumer.

Record historique dans la mémoire du club

Ilaix Moriba a fait ses débuts avec l’équipe première le 21 janvier 2021, juste deux jours après avoir eu 18 ans. Il l’a fait contre l’UE Cornellà en Copa del Rey, bien qu’il ait déjà commencé à entrer dans la dynamique de l’équipe première : Ronald Koeman l’a inclus dans l’appel contre Grenade deux semaines avant.

L’entrée du milieu de terrain a été progressive et à partir du jour 25, il a été définitivement installé e avec l’équipe première : a participé à treize matches de Liga, dont quatre. Devant le CA Osasuna, le Catalan est entré après l’heure de jeu et a signé le but de la tranquillité et le premier avec le FC Barcelone. Son but est devenu le cinquième plus jeune joueur à le faire avec l’élastique de la première équipe après Ansu Fati (16 ans et 318 jours), Bojan Krkic (17 ans et 51 jours), Pedri (17 ans et 330 jours) et Leo Messi (17 ans et 331 jours).